Presentación de candidatos de Defensores del Cambio: “El objetivo es ayudar a Macri”

Se realizó ayer la presentación de candidatos de Defensores del Cambio de la lista 502 C de alianza ECO+Juntos por el Cambio en la Fundación Pensar con la participación de los diputados nacionales del PRO. “El objetivo principal es ayudar a Macri”, dijo Ingrid Jetter a El Litoral.

Jetter, gerenta regional de Vialidad Nacional, encabeza la lista acompañada por Hugo “Cuqui” Calvano, Gabriela Gauna y Flavio Serra.

El acto se llevó a cabo ante un salón repleto y contó con la presencia de los diputados nacionales de la alianza del PRO y de Carmen Polledo, Marcelo Wechsler y Paula Oliveto de la Coalición Civica ARI.

Tras la presentación, la comitiva visitó el diario El Litoral, donde se entabló un diálogo con el director propietario, Carlos Alberto Romero Feris, con quien los candidatos intercambiaron opiniones respecto a la campaña y la realidad nacional.

“Fue una presentación muy original. Nosotros hablamos con todos. No nos limitamos a nadie. Entendemos que lograr una buena elección con la lista Defensores del Cambio no es imposible. La gente nos toma muy en serio”, aseguró Jetter.

“El electorado le da mucho valor a las cosas. La gente nos pregunta qué va a hacer”, agregó.

Jetter insistió en que “debemos trabajar y ayudar al presidente Macri a bajar los impuestos, no es viable un país con tanta carga impositiva”.

“Hay que bajar los privilegios, los costos que tiene un diputado y un senador en el Congreso y ser más austeros”, puntualizó la dirigente del PRO.

“El rol de un legislador es importante porque vota el Presupuesto nacional, con las obras que necesita Corrientes”, señaló.

“Los diputados debemos pelear por las obras, en salud y educación”, anticipó.

“Estamos muy contentos por recorrer las distintas localidades de la provincia porque queremos llevar el mensaje sobre la importancia que tienen estas elecciones y la propuesta que tenemos para representarlos en el Congreso”, expresó.

“Hoy no tenemos ninguna duda de lo que quiere hacer Mauricio Macri como presidente y que nos esperan cuatro años muy buenos”, aseguró.

“Queremos ser ese país serio y desarrollado que estamos construyendo, que respete las instituciones, las reglas, que privilegie el trabajo y el esfuerzo”, sostuvo.

“En ese camino estamos y todos juntos tenemos que demostrarnos a nosotros y al mundo que queremos seguir en este rumbo. Juntos somos imparables”, enfatizó.

“Necesitamos legisladores ejecutivos que peleen por obras para la provincia, que estén al tanto de lo que está previsto, de lo que se necesita y avancen hacia lo que se puede lograr, y eso es lo que queremos proponer desde nuestro espacio”, detalló.

Calvano, en tanto, destacó: “Creemos que tenemos una candidata que, más allá de la experiencia y trayectoria, es la única mujer que encabeza una lista de todas las que están compitiendo”.

“Entendemos que tenemos como lista una impronta de energía, fuerza, de innovación y podemos aportarle esto al Congreso de la Nación”, agregó.

“Estamos muy contentos porque construimos esta alianza con quienes realmente queremos, porque nos unen valores y prácticas de cómo concebimos la política, siguiendo lo que Macri, Lilita y Ernesto Sanz se plantearon desde un primer momento al conformar Cambiemos”, concluyeron.