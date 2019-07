La Municipalidad, con iglesias evangélicas, contra el consumo problemático

En la sede de la iglesia “Casa de Dios”, el intendente Eduardo Tassano encabezó un seminario sobre Consumo Problemático de Sustancias destinado a Iglesias Evangélicas. A través de estas acciones, la Municipalidad, junto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), continúa trabajando a fines de luchar contra este flagelo de forma multidisciplinaria.

“Es emocionante ver tantos líderes que sin ninguna duda van a formar todo ese ejército multiplicador que necesitamos”, sostuvo inicialmente el intendente, durante el acto desarrollado en la noche de este jueves en la sede de la iglesia evangélica, ubicada en Av. Raúl Alfonsín 4023, del cual participó junto al viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; el director general de Consumo Problemático de la Municipalidad, Gustavo Gómez; y el director de Desarrollo Territorial del Sedronar, Juan Carlos Mansilla, quien está a cargo del Programa Nacional para el Desarrollo de Planes Municipales sobre Drogas “Municipios en Acción”; y el pastor Gustavo Almirón, en representación de iglesia “Casa de Dios”.

“Como médicos, junto con Emilio, entendemos la problemática, la vivimos, la sufrimos con nuestros pacientes toda la vida”, recordó Tassano, quien a su vez acotó que, en reiteradas ocasiones, “en reuniones en casas de familia, había madres que tenían hijos con problemas y no sabían qué hacer”.

En ese sentido, el intendente valoró la planificación que se lleva a cabo actualmente entre diversas áreas gubernamentales, sean éstas pertenecientes a la Municipalidad o bien a la Provincia, para avanzar con la Sedronar, con organizaciones no gubernamentales (ONG) y con diversas entidades de la sociedad civil. “Nosotros veíamos que las entidades como las ONG trabajaban solas, y las iglesias evangélicas le daban mucha importancia a este tema. Por eso, con Emilio, con el doctor Gómez y con su equipo, diseñamos la forma de abordar el tema, encargarnos, tomar la decisión de darle la importancia que tiene y empezar con las diferentes entidades a coordinar acciones”, expresó.

“Por suerte tenemos una entidad como la Sedronar, que se encarga de esto en todo el país. Entonces buscamos la forma de facilitar, conectarnos, trabajar en conjunto”, dijo Tassano, dirigiéndose a la comunidad evangélica presente. “Les quiero agradecer por su preocupación, porque esto es política de Estado para el Estado nacional, para el Estado provincial y para nosotros, y van a ver que esto es un granito de arena va a ir creciendo”, se esperanzó.



LA CAPACITACIÓN

Durante la presentación, el director General de Consumo Problemático de la Municipalidad explicó que la capacitación apunta a que los pastores evangélicos tengan herramientas técnicas y científicas, más allá de las herramientas espirituales que tienen, “además de juntar a todas las áreas, el área espiritual, cultural, la ciencia, al área deportiva, a las ONG, que estamos convencidos de que es la única manera que tenemos para enfrentar el fenómeno del consumo problemático y las adicciones”, adujo.

“Es una capacitación donde van a haber disertantes; es dinámica, habrá interacción con el público, la gente puede conversar y la vamos a llevar adelante durante cuatro meses, el tercer viernes de cada mes, julio, agosto, septiembre y octubre”, describió el doctor Gustavo Gómez.



“AL CONSUMO PROBLEMÁTICO TENEMOS QUE COMBATIRLO JUNTOS”

"El consumo problemático fue desde el inicio de la gestión un problema a resolver. Sabemos claramente que la manera de trabajar y tenemos que combatirlo juntos, con todos y cada uno de ustedes, que se han acercado para poder tener una idea mejor de cómo llevar adelante este trabajo en la lucha cotidiana contra el consumo de drogas”, manifestó Lanari. “Agradecemos muchísimo que a partir de hoy ustedes se van a convertir en soldados de esta causa que es tener una comunidad mucho mejor”, transmitió el viceintendente.

Por su parte, el director de Desarrollo Territorial del Sedronar, Juan Carlos Mansilla, se mostró “muy a gusto de tener un espacio donde haya hermanos de una iglesia evangélica, un sector de la Provincia, la mayor autoridad del Municipio como lo es el intendente, y de la Nación”, tras lo cual consideró que “esa alianza es la que se necesita para que el trabajo sea un trabajo verdaderamente efectivo”.

A su vez, el secretario de Desarrollo Humano ponderó “este trabajo articulado con la Sedronar, con el Gobierno provincial, con todo el enfoque que se da desde el Municipio, ya que todos estamos comprometidos con esta causa y con esta problemática”.

“La capacitación es importante porque en el desafío de lograr esa equidad, esa atención, en todos los aspectos tiene mucho que ver la oportunidad de trabajo con las redes, con los vínculos de los líderes de las instituciones, ya que este es un problema que representa un desafío para trabajarlo con toda la comunidad, ya que no sólo es responsable el médico y el equipo de salud; y desde el Municipio lo tomamos con la responsabilidad que se merece”, aseguró Guastavino.