Cotecar: evalúan 2 ofertas para la concesión y los estibadores aspiran a seguir trabajando

Desde que en Paso de los Libres se enteraron de que el Gobierno nacional convocó a una licitación pública para concesionar la administración del Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), se desarrolló una serie de acciones, entre gestiones, reuniones y hasta la presentación de un recurso de amparo. Ahora, el director nacional de Asuntos Técnicos de Frontera expresó a autoridades de Corrientes que están en etapa de evaluación las ofertas de las dos empresas que se presentaron. En paralelo, ayer se reunió un grupo de trabajadores autoconvocados que aguarda precisiones sobre cómo funcionará el nuevo sistema, pero -especialmente- para tener garantías de que podrán seguir trabajando.

El pasado 15 de junio, un grupo de estibadores se reunió con la senadora nacional Ana Almirón y el diputado provincial Alberto Yardín, a quienes les manifestaron su preocupación por el riesgo de perder sus puestos de trabajo a partir de la concesión del Cotecar. Horas después, plantearon esa misma situación en un cónclave más ampliado que se desarrolló en la Municipalidad y en el que también participaron el viceintendente, algunos concejales y representantes de agentes de transporte.

En ese contexto, acordaron dos cuestiones: tratar en el Concejo las notas enviadas por pobladores autoconvocados y los mencionados agentes, como también gestionar una audiencia con autoridades del Ministerio del Interior.

Unanimidad y

reunión

Así como lo acordaron días después en la sesión ordinaria, por unanimidad fueron aprobados dos proyectos. El primero fue uno de comunicación, a través del cual los ediles expresaron su solidaridad con los trabajadores y la necesidad de que todos puedan seguir desempeñando las tareas que realizaban hasta ahora.

Mientras que el segundo proyecto avalado por los ediles consistió en un pedido de informes al organismo a cargo del Cotecar. “Solicitamos que ellos nos precisen en qué situación quedarían los trabajadores si se concreta la concesión”, dijeron en aquella oportunidad desde el recinto legislativo ante una consulta de El Litoral.

Después, más precisamente el pasado 19 de junio, el director nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, Fernando Cafasso, recibió en su despacho a una delegación de libreños integrada por la senadora Ana Almirón, el intendente libreño Martín Ascúa, representantes del grupo de autoconvocados -Julio Yardín y Francisco Bojorque- y Carlos Acosta Flores, de CTA.

Si bien los funcionarios y pobladores plantearon la posibilidad de que se dejara sin efecto la licitación, Cafasso explicó que eso no era viable porque el proceso de licitación ya estaba en marcha. Aunque -aclaró- hasta ese momento no había oferentes.

Ante esta situación, los libreños le manifestaron que al menos pretendían que se garantizaran los puestos de trabajo de quienes se desempeñan allí. Con respecto a esto, según comentaron este diario, el funcionario les dijo si bien el Estado no puede obligar a una empresa a contratar a determinadas personas, estimó que no se reducirían las fuentes laborales sino que, por el contrario, podrían incrementarse.

Tras este cónclave, el Municipio presentó un pedido para que se prorrogara 60 días la licitación y así tener tiempo para presentarse como una de las oferentes. Finalmente, no obtuvieron una respuesta favorable, por lo que el proceso continúa.

Amparo

Por ellos es que un grupo de estibadores planteó un recurso de amparo en el Juzgado Federal de Libres para solicitar que se suspenda la concesión hasta que se garanticen las fuentes laborales. En respuesta a ese requerimiento, desde los estrados judiciales resolvieron pedir informes. “Ahora estamos aguardando que concluya la feria judicial para saber qué novedades hay”, expresó uno de los autoconvocados, Julio Yardín, a El Litoral. Tras lo cual precisó que ayer se reunió con un grupo de al menos 20 estibadores para conversar sobre el tema.

“Ellos están muy preocupados por su situación laboral y por eso fui a comentarles la información que me brindó la senadora Almirón (Ana). Les comenté que hay dos empresas oferentes pero aún no está definida a cuál adjudicaron. De acuerdo a lo que averiguamos, una de las firmas sería una consultora y la otra, una empresa con capitales de Brasil que existía hace mucho tiempo y que años atrás cambió de razón social”, comentó Yardín a este diario. Al mismo tiempo, señaló que “todos esperamos que si se concreta la concesión sea para mejorar realmente los servicios y que se preserven las fuentes laborales”.

Oferentes

Asimismo, el último jueves se concretó una nueva reunión con Cafasso. Estuvo gestionada por el coordinador del Plan Belgrano en la Provincia, Mario Piñeiro, y también participaron los concejales libreños Wilfredo Collinet, Ana Miño y Susana Espinoza, entre otros profesionales técnicos de varias áreas.

“Cafasso nos manifestó que están analizando las propuestas de las dos empresas que se presentaron. Los puestos de trabajo no se perderían porque nos manifestó que siempre que cumplan con todos los requisitos para ese tipo de prestaciones, no tendrían inconvenientes”, contó Collinet en diálogo con El Litoral. Asimismo, remarcó que “el objetivo de la concesión es mejorar la seguridad y las distintas prestaciones que allí se brindan para que se incremente la comercialización a través de este paso fronterizo”.