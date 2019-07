Curne y Aguará disputarán una final inédita para definir al campeón 2019

Programa de encuentros en Aranduroga

El programa completo de partidos que se disputarán hoy en las diferentes canchas del Aranduroga Rugby Club (ARC) son los siguientes:

10.30: Final del Oficial Urne - Pre Intermedia

Curne vs. Taragüy (Felipe Gorrochategui)

12.15: Final Regional - Intermedia

Curne vs. Aranduroga (Juan B. Zubieta)

14: Final de Desarrollo Urne - Primera

Tortugas de Santo Tomé vs. Cotton de Villa Angela (Federico Bambula)

14: Tercer puesto del Regional - Primera

Taragüy vs. Aranduroga (Diego Colussi)

16: Final Regional - Primera

Curne vs. Aguará (Marco Piñeiro)