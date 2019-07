Reclamo de una turista reactivó pedido de médicos permanentes en Pellegrini

Que en el hospital de Carlos Pellegrini puedan disponer de dos médicos permanentes es un pedido de larga data, pero días atrás se reactivó ante el reclamo de una mujer que mientras visitaba la localidad fue mordida por un par de perros.

Sobre lo sucedido, la víctima del ataque publicó un escrito en las redes sociales en el cual contó el hecho que la tuvo como protagonista el pasado viernes 19 cuando ella caminaba por las calles de la localidad luego de participar de una visita guiada Precisamente, cuando retornaba de ese paseo, contó que fue atacada por dos perros que le mordieron en su pantorrilla derecha. “Estaba como turista, disfrutando de tan bello lugar y me vi envuelta en un serio peligro al poner en riesgo mi vida porque en el Centro de Atención Primaria no había ningún médico para atenderme, sólo una enfermera y lo que fue aún peor, no había vacuna antirrábica”, detalló la mujer. A lo que agregó: “Busqué a los perros y su dueña no se hacía cargo, me dijo que uno de ellos ya había mordido anteriormente y que no estaban vacunados”.

Luego, señaló que desde la posada en la que se alojaba llamaron al hospital de Mercedes, pero presuntamente tampoco tenían la vacuna disponible. Hasta que, finalmente se habrían comunicado con el personal médico del centro de atención de la localidad y dijeron que “con la antitetánica y un antibiótico era suficiente”, indicó la visitante. A la vez, aseguró que “por supuesto que hice la denuncia policial y mandé notas a distintos lugares porque mi deseo es que esto sea un aprendizaje y se tomen las medidas necesarias para contar con un hospital, médicos, vacunas e insumos necesarios en Carlos Pellegrini”. Por último, agradeció a los dueños del lugar en la que se alojó y manifestó estar recibiendo la medicación correspondiente en Buenos Aires, su lugar de residencia.

A partir de la difusión de esta carta, desde la localidad se comunicaron con El Litoral para expresar su preocupación no sólo por lo sucedido en ese caso particular, sino también por la atención diaria que necesitan los habitantes.

Sobre esto, una de las vecinas comentó que “hasta ahora tenemos sólo una doctora, enfermeras y un administrativo. Creemos que es insuficiente esa cantidad de recursos humanos, necesitamos al menos un médico o médica más para que así todos los días pueda estar alguien”.

Con respecto a esto, otro lugareño añadió que “ante cualquier situación en la que se necesite la opinión profesional de un doctor, tenemos que ir hasta Mercedes”. Y si bien mencionó que hay dos ambulancias para el traslado, “estamos a 120 kilómetros y muchas veces se pueden tomar algunas medidas antes de hacer ese viaje y de esa forma proteger al enfermo”.

Por último, los pobladores coincidieron en que lo sucedido días atrás con la turista “es una muestra de que necesitamos más recursos humanos”.