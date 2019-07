Tras el receso invernal, docentes buscan reactivar negociaciones

Durante la feria administrativa, gremios docentes solicitaron la reapertura de las conversaciones salariales, tal lo acordado en febrero pasado. Además, esta semana se preveía un nuevo encuentro en el Ministerio de Educación para avanzar con el nomenclador.

La Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), presentó la semana pasada un pedido de audiencia al ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, para reanudar conversaciones salariales. “Tal lo estipulado en el acta de acuerdo firmado en febrero”, dijo a El Litoral el secretario general del gremio, José Gea.

La solicitud aún no tuvo respuesta pero están a la espera, dado que hoy finaliza el receso invernal. El gremialista explicó que si bien “no hubo una cláusula gatillo, sí un compromiso de hablar a partir del mes de julio, viendo lo que está sucediendo en la economía, con una inflación que no paró”.

El año pasado hubo una cláusula de revisión similar. Sin embargo, no hubo convocatoria formal entre julio y agosto. No obstante, para el ciclo en curso esperan un mayor avance.

El Gobierno Provincial anunció para este año un aumento salarial para los estatales en cuatro tramos. El primero, se otorgó en marzo y fue de 400 pesos al básico y de 1.500 pesos en concepto de Fondo Compensador Docente (FCD). En junio se anticipó una segunda cuota, prevista originalmente para julio, la cual fue de 183 pesos de suba al básico e incremento de 200 pesos del FCD para el sector que nuclea a los educadores.

Para septiembre está programado un aumento de 200 pesos al básico e igual monto para el FCD. Para noviembre, un incremento de 380 pesos al básico y de 600 pesos al fondo compensador. Cabe señalar que también se prevén mejoras en los dos plus que otorga la Provincia.

Acdp no es el único gremio en vías de solicitar una recomposición salarial por el ritmo de crecimiento de la inflación. Previo al receso invernal, los delegados de la Asociación del Magisterio de Educación Técnica (Amet) de Corrientes, pidieron la reactivación de las negociaciones salariales durante este semestre. El secretario general, Rufino Fernández dijo tras el encuentro, que avanzarán en ese sentido.

También el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) pidió durante el receso negociación salarial y aumento del sueldo para docentes de todos los niveles. “Planteamos una suma fija que, sumado a los dos plus y el sueldo, permita que el haber de bolsillo llegue a los 31 mil pesos iniciales para igualar con la línea de pobreza”, dijo el secretario general, Fernando Ramírez.

El sindicalista, a su vez, pidió que “los plus (de 1.300 y de 5.800 pesos) pasen a formar parte del salario estable, que se paguen de forma unificada con el sueldo, ya que figuran en el recibo, que sean computados en la liquidación del aguinaldo”.

Nomenclador

Esta semana está previsto un nuevo encuentro entre representantes de cinco de los seis sindicatos docente (MUD, Acdp, Amet, Sadop y UDA) con funcionarios del Ministerio de Educación de Corrientes. El objetivo es avanzar con el nomenclador docente.

Hoy se fijaría el día de la reunión, programada entre el 30 de julio o el 1 de agosto. El ítem se creó en 2014 y requiere de modificaciones en su aplicación. “Hay que actualizar, en la parte secundaria y en la parte primaria, que este año comenzaron con las jornadas extendidas. En la secundaria hay incompatibilidad de cargas horarias”, explicó Gea.

El representante gremial calcula que lo que respecta a nomenclador docente podrá resolverse en esta o en una segunda jornada. Además, reiteró que existe compromiso del Ejecutivo Provincial de finalizar en 2019.