Mayer se topa con el polaco Hurkacz en Wimbledon

El tenista correntino Leonardo Mayer tratará de avanzar a la tercera ronda de Wimbledon. Para ello deberá superar hoy al polaco Hubert Hurkacz en el partido programado a segundo turno en el court número 17 del Grand Slam británico, que se juega sobre césped.

Mayer viene de derrotar al letón Ernests Gulbis (91) por 6-1, 7-6 (14-12) y 6-2; de esta manera, concretó su tercer debut exitoso de la temporada en torneos de Grand Slam, algo que no conseguía desde 2015.

El “Yacaré” actualmente ocupa el puesto 59 del ranking ATP y accedió a los octavos de final en Roland Garros. En el pasto londinense buscará su segundo ingreso a tercera ronda del torneo, lo que consiguió en 2014 cuando llegó hasta los octavos de final.

Su rival de hoy es el 48º del escalafón internacional y en primera ronda eliminó al serbio Dusan Lajovic (36) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. Mayer y Hurkacz tienen un solo antecedente, favorable al correntino, que data de la rueda inicial de la Copa Davis 2016, que consagró a Argentina como equipo campeón.

También durante la mañana de hoy, el bahiense Guido Pella (26) se enfrentará contra el italiano Andreas Seppi (73), en un juego pactado en el tercer turno del court número 12.

El tercer argentino que accedió a la segunda ronda es el porteño Diego Schwartzman (24), quien ganó ayer en su debut en el tercer Grand Slam del año. El “Peque” superó al australiano Matthew Ebden (95) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, y en la próxima instancia enfrentará al alemán Dominik Köpfer (130).

Por su parte, Federico Delbonis y Guido Andreozzi quedaron eliminados ayer en la primera ronda.

El azuleño Delbonis (75) se despidió al perder en la ronda inicial contra el británico Daniel Evans (61) por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3. En tanto que el porteño Andreozzi (114) no pudo, en su debut en el All England, contra el serbio Laslo Djere (35) y cayó por 3-6, 7-6 (7-3), 7-6 (7-3) y 6-3.