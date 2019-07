Alfaro mantiene una duda para la revancha contra Paranaense

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, tiene una sola duda para el partido ante Athletico Paranaense, de Brasil, de mañana por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y es por quién ingresará el defensor Carlos Izquierdoz.

El ex Lanús cumplió la fecha de suspensión en el duelo de ida que Boca ganó por 1-0 y volverá a la titularidad. Pero Alfaro todavía no definió si reemplazará al entrerriano Paolo Goltz o al paraguayo Junior Alonso.

El resto del equipo será el mismo que inició el triunfo de la semana pasada en Curitiba, ya que el mediocampista Alexis Mac Allister, autor del gol, se entrenó ayer por la mañana con normalidad, tras superar una sobrecarga muscular.

En el ejercicio táctico que dispuso en el entrenamiento matutino en Casa Amarilla, el DT alineó a Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Santiago Ramos Mingo, Izquierdoz y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

El juvenil Ramos Mingo ocupó el puesto que se disputan Goltz y Alonso, quienes realizaron trabajos regenerativos, dado que ambos jugaron todo el partido del domingo ante Huracán (0-0) por la primera fecha de la Superliga.

En el semestre pasado, el reemplazante natural del lesionado Lisandro López, habitual compañero de zaga de Izquierdoz, hubiera sido el paraguayo Alonso, pero Goltz reapareció en un buen nivel en la ida ante Paranaense y frente a Huracán, luego de tres meses de inactividad y le generó la duda al cuerpo técnico.

Boca Juniors recibirá a Athletico Paranaense mañana desde las 21.30 en La Bombonera con arbitraje del chileno Julio Bascuñán, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Por otra parte, el mediocampista italiano Daniele De Rossi, flamante incorporación de Boca Juniors, fue presentado ayer por la tarde en la entidad de la Ribera y aseguró que quiere ser “parte de esto y sentirlo dentro de la cancha, como lo pensaba antes de mi llegada”.

“Nicolás (por Burdisso, el director deportivo del xeneize) me contó muchas cosas de Boca, lo que significa formar parte y ser parte de este espectáculo, pero quiero sentirlo dentro de la cancha, tal como lo pensaba antes de mi llegada”, indicó De Rossi durante su presentación en el Salón Juan de Dios Filiberto, en la Bombonera.

Sentado junto al presidente de Boca, Daniel Angelici, encargado de darle la bienvenida, De Rossi, ante una cantidad impensada de periodistas de todo el mundo, varios llegados desde su Italia natal, añadió que se encontró “con un club serio, mucho más de lo que me imaginaba. Estoy contento de haber llegado acá”.

“Es algo increíble el recibimiento que tuve cuando llegué el jueves a las 6 de la mañana a Argentina. Algo impensado, pero llego porque prevaleció las ganas de jugar al fútbol”, indicó el ex campeón del Mundo con el seleccionado de Italia en Alemania 2006.