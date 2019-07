Otra lista del Frente de Todos se bajó de las primarias abiertas

La lista Azul y Blanca del Frente de Todos desistió de participar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En plena puja judicial por la adhesión a la categoría presidencial, la nómina decidió dar un paso al costado, postura similar a la que adoptó Unidad Correntina.

El fin de semana la lista Unidad Correntina, encabezada por el dirigente de Camioneros, Emilio Rotela, y la referente comunista Sonia López, anunciaron que no participarán de las primarias ante la ausencia de igualdad en la competencia, al no contar con la adhesión material de la categoría presidencial. Ayer, la nómina conducida por los peronistas Ernesto “Tito” Meixner y Araceli Ferreyra, declinaron continuar en carrera.

Tal como lo había anticipado El Litoral, las distintas líneas internas del Frente de Todos en Corrientes comenzaron a modificar sus respectivas estrategias. De las seis listas que lograron la oficialización de la Junta Electoral y de la Justicia Electoral, dos formalizaron que no competirán en la categoría legislativa para enfocarse únicamente en la campaña presidencial.

“La lista Azul y Blanca presentó un escrito en el Juzgado Electoral Federal desistiendo de su participación en las Paso”, dijo ayer a radio Sudamericana Meixner, otrora precandidato a diputado nacional. Los motivos, “faltan pocos días para las Paso y, en el caso nuestro, no tenemos ningún pronunciamiento de la Cámara Electoral Nacional. Una definición a favor o en contra nos complicaría por los tiempos. Por eso decidimos enfocar las energías para trabajar en la candidatura de Alberto Fernández como presidente de la Nación y dejar esta cuestión judicial que nos lleva mucho tiempo”, según expresó el diputado provincial.

Meixner cuestionó la decisión de no habilitar la boleta larga para todas las listas del Frente de Todos en Corrientes. Unicamente la lista Celeste y Blanca, encabezada por el camporista José “Pitin” Ruiz Aragón y la actual senadora provincial, Nancy Sand, fueron avaladas por la fórmula presidencial para la adhesión material.

“Unas Paso con pluralidad hubiera concitado la elección de sectores más variados. Por eso decidimos participar de las Paso, para presentar una lista que represente a un amplio sector, que no solamente sea de un partido, sino también a otros sectores, como organizaciones sociales. Pero entró la cláusula y la revisión restrictiva que hizo la Cámara Nacional Electoral”, expuso Meixner.

El pedido de la lista que encabezaba el diputado provincial era similar al planteo que realizó la UCR en Santa Fe, que solicitó la adhesión material a la fórmula presidencial de Juntos Por el Cambio, ya que Mauricio Macri sólo dio la bendición de acompañar al PRO. Allí, obtuvo un fallo favorable en primera instancia, pero desfavorable en la Cámara Nacional Electoral, que es el órgano que posee jurisprudencia.

Meixner, por su parte, consideró la necesidad de debatir profundamente las nuevas limitantes para participar de comicios internos que atraviesan a varios sectores políticos, y no únicamente al PJ. Por ello, explicó que reiteró el proyecto de ley de aplicar las Paso en Corrientes, aunque indicó la dificultad de su avance.

Por otra parte, lejos de cerrar heridas, la interna se sostiene. Desde Unidad Correntina, indicaron que “ante esta desigualdad de condiciones en la competencia, donde una sola lista participará con boleta completa y el resto con boleta corta, consideramos que se trata de una elección a diputados nacionales viciada, ilegal e inconstitucional”.