Florencia Kirchner deberá concurrir a la embajada en Cuba cada 15 días

El Tribunal Oral Federal 5 ordenó ayer a Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, presentarse cada 15 días ante la embajada argentina en La Habana, Cuba, para informar sobre su estado de salud y dar cuenta de eventuales cambios de domicilio.

La orden que deberá cumplir personalmente la hija de Cristina Fernández fue cursada en el marco de los expedientes Los Sauces y Hotesur, a través de un exhorto enviado a Cuba por medio de la Cancillería, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada semanas atrás, a pedido del fiscal Diego Velazco, y se conoció horas después de que la ex mandataria llegara a Cuba para visitar a su hija que se encuentra allí realizando un tratamiento médico.

Florencia Kirchner está imputada en las causas Los Sauces y Hotesur, que tramitaron por separado pero se unificaron al llegar a la instancia de juicio oral y público, que aún no tiene fecha de inicio.

Ambas investigaciones se vinculan a supuestos pagos de sobornos por parte de empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo a través de cuestionados alquileres y de uso de plazas hoteleras de propiedades pertenecientes a esas dos sociedades de la familia Kirchner.

Florencia Kirchner viajó a Cuba a mediados de marzo por un curso, pero debió ser hospitalizada.