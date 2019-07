Habrá paros sorpresivos de los trabajadores aeronáuticos

Los gremios aeronáuticos anunciaron ayer que realizarán “paros y medidas de fuerza en los próximos días”, que serán determinados en las próximas horas en asambleas de trabajadores, en repudio de la “política aerocomercial del gobierno nacional”.

“Vamos a ir anunciando cuándo serán las asambleas que se producirán por empresas y no habrá por el momento demoras específicas, pero iremos viendo con el correr del tiempo qué surge de las asambleas”, explicó Ricardo Cirielli, titular del gremio, en conferencia de prensa realizada en Ezeiza.

El sindicalista denunció el “abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de los responsables de Aerolíneas Argentinas”, y dijo que seguirán “defendiendo” la empresa de bandera “porque vuela a lugares estratégicos del país donde otras empresas no van porque no es rentable”.

Además, expresó que la voluntad de los trabajadores “no es generar trastornos ni afectar al usuario”.