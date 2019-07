La UTA convocó a un paro nacional para el 12 de julio y habría adhesión local

A pesar de que el servicio hoy funcionará con normalidad, ayer fracasó la conciliación obligatoria entre las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Nacional por lo que se convoca a un paro general para el día 12 de julio afectando los servicios de corta, media y larga distancia. Y a pesar de que todavía el conflicto puede resolverse con un nuevo encuentro entre las partes, desde el sector de los trabajadores de la ciudad, ratificaron su adhesión a la medida de fuerza, mientras esperan que se resuelvan los problemas a nivel local.

Los trabajadores informaron a El Litoral que ayer lograron obtener sus recibos de mayo, hoy percibirían sus haberes del mes de junio, y reina la incertidumbre en cuanto a la fecha de pago del aguinaldo.

Con un escenario complicado y luego del fracaso de las negociaciones con representantes de la Secretaría de Trabajo nacional, la UTA Nacional convocó un paro con movilización para el 12 de julio y si bien el sindicato local ayer mantuvo los teléfonos cerrados, desde el sector de los trabajadores ratificaron la adhesión a cualquier acción que pretenda mejorar las condiciones laborales de los mismos.

Y en este contexto, el comunicado de la UTA Nacional informa que “habiendo transcurrido íntegramente el proceso de conciliación obligatoria, con más la prórroga del mismo, sin encontrar siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores, se ha resuelto realizar un paro con movilización para el día 12 de julio atentos a la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios”.

“Hacemos responsables de la situación no solamente al sector empresario que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical”, resaltaron.

Asimismo, destacaron que “de no acordarse la pauta salarial en lo inmediato, las medidas de fuerza se irán incrementando progresivamente, hasta tanto se dé una solución al reclamo llevado adelante”, concluyeron.

Conflicto local

Luego del levantamiento del paro del 11 de junio tras los graves incidentes entre policías y trabajadores, y a pesar del reconocimiento de la escala nacional del sector por parte de los empresarios, los problemas persisten en el ámbito local ya que según información extraoficial, recién ayer pudieron obtener los recibos de sueldo para cotejarlos con el último depósito que realizaron las firmas.

Y en este contexto, donde todavía no se volvió a reunir la UTA y el sector empresarial para renegociar la modalidad de pago del reconocimiento de la escala nacional, desde el sector informaron que “hoy ( por ayer) nos informaron que mañana (por hoy) nos abonarían el sueldo de junio, mientras que la fecha de cobro de aguinaldo la conoceríamos en estos días. Ellos nos dicen que la situación está difícil”.

“Si bien vamos a adherirnos a la medida de fuerza nacional, nosotros no descartamos avanzar con una acción propia si no nos cumplen la escala que reconocieron y el pago del aguinaldo. Además, tampoco contamos con obra social, lo que complica aún más toda nuestra situación”. En lo que respecta a lo gremial, El Litoral pudo saber que las nuevas autoridades, tras la muerte de Rubén Suárez, ya cuentan con la habilitación correspondiente de UTA Nacional para poder actuar.