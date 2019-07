Combustibles: tras subas y rebajas, la brecha de precios locales se acortó

En lo que va del año los precios de los combustibles fueron registrando diversos movimientos al ritmo de la oscilante economía nacional, caracterizados por incrementos y rebajas que hicieron que la brecha entre competidoras se acortara considerablemente. En las estaciones de servicio de YPF, Shell y Axion Energy -de mayor demanda de la ciudad- la distancia entre los valores de las naftas se encuentra a pocos centavos por unidad, mientras que en el caso de los productos diésel la diferencia se incrementa, pero no llega a los $2 por litro.

La última actualización que tuvieron los precios de los combustibles fue entre el lunes y martes de esta semana cuando las petroleras aplicaron una suba de entre el 2,1% y 2,5%. En lo que va del año ya registran un incremento acumulado del 16%. En tanto, durante los primeros siete meses del 2019 los valores de los hidrocarburos en las estaciones de servicio registraron unos seis aumentos y cinco rebajas que respondieron a estrategias comerciales de las firmas.

En la actualidad, la brecha de precios entre las competidoras se acortó considerablemente a raíz de las periódicas modificaciones que se vienen registrando en el mercado hidrocarburífero nacional. En el rubro de naftas súper, YPF la ofrece en sus estaciones locales a $47,96, Axion Energy a $48,46 y Shell a $48,54, es decir que la distancia se ubica a pocos centavos.

En el caso de las naftas más refinadas la brecha también se ubica a menos de $1 por litro: YPF comercializa el litro a $53,54, mientras que Axion la vende a $54,34 y Shell a $54,45.

En el rubro del gasoil la brecha entre petroleras se extiende, pero no llega a los $2 por litro. En cuanto a la fórmula diésel, YPF ofrece el litro de su producto a $44,15, Axion Energy a $45,35 y Shell a $45,95. A su vez, en cuanto al diésel más refinado, YPF lo vende a $52,39 por litro, Axion a $53,19 y Shell a $53,44, es decir que la distancia no alcanza a los $2.

Anteriormente desde las cámaras de empresarios de estaciones de servicio señalaron que las estrategias comerciales de las petroleras estaban dirigidas a reducir las brechas de precios de los hidrocarburos y comenzar a competir a través de la calidad del producto y los servicios ofrecidos en las bocas de expendio. De esa manera, en los últimos años la distancia de valores se fue achicando dentro de un contexto de incrementos de costos.