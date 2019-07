Feriados: el martes no habrá recolección de residuos, pero el lunes será normal

Por el fin de semana largo, ya que el lunes 8 de julio es un día no laboral con fines turísticos, y el feriado nacional del 9 de julio por el Día de la Independencia, algunos servicios municipales sufrirán modificaciones.

En principio el lunes, día no laboral, el servicio de recolección de residuos se llevará a cabo normalmente, mientras que el mismo no se prestará durante la jornada del martes 9 de julio Día de la Independencia.

Mientras que en relación al resto de los servicios durante ambos días no habrá atención en las oficinas administrativas, el Centro Emisor de Licencias y la Caja Municipal y demás oficinas administrativas municipales.

En cuanto a la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el lunes se podrán hacer consultas y liquidaciones, de 8 a 13.

Mientras que el martes 9, permanecerá cerrado al público.

En cambio, habrá guardias en Defunciones (cementerios), Tránsito, Guardia Urbana y ambulancias del sistema de emergencias municipal. Los Tribunales de Falta trabajarán ambas jornadas con una guardia que actúa sólo ante secuestros preventivos.