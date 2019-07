Persiste el reclamo contra la liberación del profesor acusado de abuso sexual

El profesor acusado de supuestos abusos sexuales contra al menos siete estudiantes de San Roque fue excarcelado por orden del juez que entiende en la causa y la medida causó gran indignación en la comunidad sanroqueña.

La decisión, como se informó la semana pasada, fue adoptada por el juez Carlos Balestra a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de Goya.

La madre de uno de los menores que denunció ser abusado por un auxiliar docente en la escuela de San Roque, concedió recientemente una entrevista radial en la que se refirió a la incertidumbre que se vive en la localidad, sabiendo que el imputado está en libertad.

Expresó que todas las familias están juntas cuidando a los niños, con la bronca y el dolor que les generó saber que está libre el acusado.

“Ojalá que se haga justicia por mi hijo y por todos los chicos de San Roque”, remarcó Silvia Fernández, madre de uno de los presuntos abusados y agregó: “Como familia estamos tratando de sobrellevar algo que nunca pensamos pasar, estamos juntas las familias afectadas, con una sensación de inseguridad constante. Más los padres que los chicos, ellos tratan de hacer su vida normal. Pero si no los vemos ya empezamos a preguntar dónde están, con quién, cómo están”.

Asimismo, describió “mi hijo se iba en bici, porque vivimos a seis cuadras de la escuela, y ahora hay que llevarlo y buscarlo, porque sabemos que este tipo está acá y no contamos con ningún tipo de seguridad para ellos”.

Acerca de qué sintieron cuando se enteraron que estaba en libertad, Silvia expresó: “Fue una sensación de bronca y dolor. Sabemos que tiene derecho a la excarcelación, pero igual tenemos impotencia, porque estamos del otro lado, no del lado del juez”, dijo por Radio Dos.

Sobre cómo les trata la población de San Roque, afirmó que “en general hay gente que no cree y están las otras personas que sí creen, que están con nosotros, que nos apoyan y contienen”.

Por último, la madre remarcó que “ojalá que se haga justicia por mi hijo y por todos los chicos de San Roque”.

El docente está acusado de supuestos abusos sexuales contra 7 estudiantes de la escuela técnica de la localidad de San Roque.