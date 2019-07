En defensa de la libertad y la Constitución, “Pocho” lanza su candidatura a presidente

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris realizará oficialmente mañana su lanzamiento como candidato a presidente por el Partido Autonomista Nacional. Se alista una conferencia de prensa en el Hotel de Turismo, salón Cambá Cuá, a las 10.30.

Desde su provincia, el ex senador Romero Feris anunciará los ejes de su campaña junto con su compañero de fórmula, el doctor Guillermo Sueldo.

El ex senador nacional se reunió ayer con el arzobispo Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, de quien recibió la bendición luego de dialogar largo tiempo sobre la situación nacional. “Quiero estar el sábado dialogando con los amigos de Corrientes. Elegí mi provincia para hacer la presentación oficial de la candidatura”, explicó “Pocho” de cara al lanzamiento de su candidatura en su provincia natal.

“Tomé la decisión de ser candidato porque tengo compromiso con la gente, Voy a luchar hasta el último día de mi vida por la libertad y la Constitución nacional. Esta no es una cuestión partidista, sino seguir trabajando por la gente ”, concluyó.

El ex gobernador de Corrientes y ex senador nacional enfrenta el desafío de ser una verdadera alternativa electoral ante la polarización Macri-Fernández.

Más de 150 personas integran el equipo de trabajo de la fórmula Romero Feris-Sueldo, que se erige -según consignan desde este espacio- como una alternativa ante la actual gestión macrista y la posibilidad de regresar a políticas del pasado con el binomio Fernández-Fernández.