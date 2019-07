Analizan posible impacto local del acuerdo Mercosur-UE

En principio, Corrientes podría ser una de las provincias beneficiadas por el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), de acuerdo con el ministro de Industria de la Provincia, Raúl Schiavi. Según expresó el funcionario a El Litoral, es momento de analizar sector por sector cuál será el impacto.

El Gobierno nacional anunció un acuerdo de comercio entre el Mercosur y la UE. Comprende a más de 10 mil productos, en su mayoría, los primarios tendrían ventaja, ya que está previsto el quite de aranceles de las importaciones de manera escalonada. Y se espera que genere beneficios en las economías regionales. “Por ejemplo, el aceite de oliva de Argentina tendrá automáticamente arancel cero, mientras que los provenientes de Europa, tardarán siete años en ingresar con arancel cero”, explicó.

Si bien se ha realizado un anuncio formal, para su materialización se requerirá de la aprobación del correspondiente acuerdo en los respectivos parlamentos nacionales de los países miembros. En tanto, en Argentina replicaron las consultas desde el sector privado sobre dicha política de comercio exterior. Entre ellos, los empresarios madereros durante la octava reunión de la mesa nacional de Competitividad de la Cadena Foresto-Industrial.

Al ser productora primaria, Corrientes podría tener beneficios, aunque esto debe estar acompañado de un proceso de industrialización. Los sectores con mayores posibilidades de exportación en la provincia, según enumeró Schiavi, son la carne, la miel que “actualmente se exporta a Alemania, y de Alemania se envía a China”, según explicó el ministro.

También se destacan los cítricos tanto en las exportaciones de frescos como los productos derivados, tal es el caso de los aceites. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el sur de la provincia está produciendo en ese sentido. Por otra parte, la madera ya es de exportación, con más de una decena de establecimientos y se espera para este año, alcanzar los 20 que se cuenten con producción destinada al comercio exterior. “Tenemos volumen y escala para exportar”, indicó Schiavi.

De igual modo, se prevé ampliar el mercado del té y yerba mate, dos de los principales productos de Corrientes que llegan al exterior.

Por otra parte, el ministro de Industria no descartó la posibilidad de avanzar, a futuro, con la “exportación de no tangibles”. Esto incluye nuevas tecnologías. Cabe señalar que existe un proyecto en carpeta en la ciudad de Corrientes de construcción de polo tecnológico en la zona de Santa Catalina.