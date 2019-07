Perú va por un nuevo “Maracanazo”

Brasil, organizador de la Copa América, jugará hoy ante Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, en Río de Janeiro, en el marco de la final del torneo continental.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, con arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Brasil arribó a la instancia final, de la que no era parte desde 2007 cuando salió campeón en Venezuela, luego de ser el primero del Grupo “A” y de eliminar a Paraguay (4-3 por penales tras el 0-0) en los cuartos de final y a Argentina (2-0) en la semifinal.

A su vez, Perú, que se consagró como el mejor en la edición de 1975 y de 1939, se metió como uno de los mejores terceros desde la zona “A” y después superó a Uruguay (5-4 en penales, 0-0 en el partido) y a Chile (3-0), en los cuartos y semi, respectivamente.

Además, en la fase de grupos, Brasil aplastó a Perú al golearlo por 5 a 0 en el estadio Arena de Corinthians, con tantos de Dani Alves, Firmino, Everton, Casemiro y William.

Para el partido final, el entrenador brasileño, Tite, determinó repetir el mismo once que venció al seleccionado argentino el pasado martes, con una disposición táctica de 4-2-2-2, apostando a la velocidad de Everton y Coutinho en tres cuartos de cancha y a la efectividad de sus delanteros Firmino y Gabriel Jesús.

A su vez, el DT, que está en duda para continuar tras la competencia por falta de deseo, según la prensa brasileña, colocará al capitán y lateral derecho Dani Alves y la dupla del medio la compondrán Casemiro y Arthur.

En la vereda de enfrente, el argentino Gareca esperará por el volante Edison Flores, quien padece dolor del tobillo derecho desde el partido contra Chile del miércoles. En caso de no evolucionar, el reemplazante será Christofer Gonzales.

El resto de los nombres serán los mismos, con sus referentes Pedro Gallese en el arco y Paolo Guerrero como delantero cumplirá 100 partidos con el seleccionado.