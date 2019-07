Aranduroga apabulló a San Patricio y accedió a semifinales

Fernando Barreto

Con una sólida producción colectiva en el segundo tiempo, Aranduroga venció ayer como visitante a San Patricio por 43 a 14 y se clasificó para disputar la semifinal del Torneo Regional NEA de rugby de primera división.

El conjunto cebra creció a partir de la presión defensiva bien arriba en el campo de juego que privó a su rival de tener pelotas para atacar y, de esta manera, lo borró de la cancha. También mostró orden y paciencia a la hora de atacar.

San Patricio comenzó el partido con problemas en la recepción de las pelotas a cargar y en el complemento debió defenderse constantemente desdibujándose su rendimiento con el transcurrir de los minutos.

El cruce de cuartos de final que se jugó en cancha de San Patricio durante la fría tarde de sábado en Corrientes mostró un partido equilibrado en los primeros cuarenta minutos.

El local llegó dos veces al try. Lo hizo por diferentes vías y, en ambas oportunidades, sumó la conversión a través de Marcos Gómez Escobar.

La conquista de Eric Ramos surgió después de un scrum que avanzó algunos metros, la acción siguió por la base de la formación y en el reagrupamiento el tercer línea fue el encargado de zambullirse en el ingoal.

Mientras que el try de Hugo Sandoval fue el corolario de una gran jugada de Juan Gómez Artal que con su corrida dejó varios rivales en el camino y hasta se dio el lujo de esperar a que aparezca un compañero para habilitarlo.

Claro que en el medio de las dos jugadas, Aranduroga también anotó y desnudó una seria falencia defensiva del rival: debilidad para resolver ante pelotas que llegaban desde arriba.

Con el marcador 7-0, Enzo González descontó con un penal. Después, una duda para despejar dentro de su línea de 22, llevó a cometer un penal a los jugadores de San Patricio. El rival jugó rápidamente y con el empuje de los delanteros llegó a zona de anotación para que Francisco Cadenas marque su primer try.

Sobre el final del período, cuando el tanteador estaba 14-8, González sumó tres puntos y otra vez Cadena aprovechó una endeble recepción en lo alto del Rojinegro, capturó la pelota que quedó suelta y su corrida terminó en el ingoal. Con la conversión del apertura cebra, el marcador quedó 18 a 14 favorable a la visita.

En el complemento hubo un solo equipo dentro de la cancha: Aranduroga. Su rival, San Patricio, careció de obtención, no pudo atacar y prácticamente no pasó la mitad del terreno.

El dominio de Aranduroga fue aumentando con el correr de los minutos. La defensa subió muchos metros y en el ataque tuvo la tranquilidad necesaria para esperar los espacios que le permitieran desnivelar.

Sobre la mitad del segmento, comenzó a definirse el pleito con apariciones de González. Primero convirtió un nuevo penal. Después tapó un intento de despeje, la pelota le quedó picando favorablemente, la tomó y apoyó el try que él mismo se encargo de convertir.

Así, Aranduroga pasó a ganar por 28 a 14 con un poco más de 20 minutos por jugar. El equipo cebra mantuvo su libreto frente a un rival que no tuvo respuestas para torcer la historia.

La visita se mantuvo instalada en campo rival, no dio espacios en defensa y siguió sumando conquistas: try de Santiago Odena por la punta izquierda, un penal de González y try de Juan Quetglas convertido por Germán Espinoza.

Aranduroga no dejó dudas. Fue superior a su rival y se instaló merecidamente en semifinales donde lo espera Curne.

Triunfo de Aguará

Los cuartos de final comenzaron con una sorpresa. Aguará venció a Sixty por 12 a 5 y se metió por primera vez en las semifinales del Regional NEA, en este formato de competencia, donde tendrá como rival a Taragüy. El equipo formoseño aprovechó sus oportunidades para anotar (2 tries y 1 conversión) y mostró un gran sacrificio defensivo dado que desdesde el minuto 37 del primer tiempo tuvo un protagonista menos por expulsión de Luciano Pinto.

Los cruces del sábado 13

Las semifinales del Torneo Regional NEA de rugby se disputarán el sábado 13 en principio en la cancha de Aranduroga (Aguará pedirá ser sede de las instancias finales). El primer juego de semis será a las 14.30 entre el local y Curne, mientras que desde las 16.15 se medirán Taragüy y Aguará. Los ganadores de estos partidos, además de avanzar a la final, clasificarán al Torneo del Interior B que dará inicio en agosto.