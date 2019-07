El fiscal Buenaventura Duarte se alista para asumir como ministro de Justicia

En los próximos días el fiscal de instrucción N°1, Buenaventura Duarte, se convertirá en el nuevo ministro de Justicia. Fuentes judiciales y políticas lo confirmaron a El Litoral. Será el cuarto cambio en el gabinete de Gustavo Valdés y reemplazará al jubilado Jorge “Pili” Quintana.

“Sólo resta que el gobernador Gustavo Valdés firme el decreto. Pero Duarte será ministro de Justicia”, coincidieron a este medio fuentes cercanas al fiscal.

El Ministerio de Justicia es un bastión de Encuentro Liberal (ELI), socio fundador de la alianza Encuentro por Corrientes, y si bien fueron varios los nombres en el bolillero para ocupar el cargo, el propio Valdés terminó inclinándose por Duarte, a quien tendrá a tiro de decreto durante toda su gestión.

El fiscal no es un afiliado a ELI pero tiene raíces liberales y una amistad con Pedro Cassani, líder del partido y presidente de la Cámara de Diputados desde 2009 y legislador desde 2003.

Abogado recibido en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), es magister en Ciencias Penales, realizó un curso de perfeccionamiento en Sistema Acusatorio de la Universidad de Stetson Law, Tampa, Florida - EEUU.

En 2001 fue nombrado fiscal en comisión y luego concursó para hacerse cargo de la Fiscalía de Instrucción N°1. Desde entonces fueron varias veces las que se lo sindicaron como posible ministro.

La designación de Duarte pone paños fríos a la interna en el seno de ELI, ya que fueron varios los dirigentes que se sintieron en condiciones de reclamarle a Cassani ese puesto. Algunos “liberales modernos” aseguran que todo cambió tras el 2 de junio, cuando se cosechó el trabajo militante y los votos no justificaron algunas aspiraciones.

El primer ministro de Justicia fue para el liberal Eduardo Hardoy, quien asumió en 2012. Lo sustituyó Jorge Quintana, de ELI, en 2013 tras caducar su mandato como diputado provincial.

Duarte es goyano, tiene 61 años y todo indica que sus motivaciones políticas lo catapultarían al gabinete provincial pese a su extensa trayectoria en el Poder Judicial. El nombramiento sería el inicio de una carrera política con final abierto o el camino a la jubilación que sería más barata que la de un fiscal.

Pese a que todo indicaba que el fiscal asumiría en su nuevo cargo esta semana, la cuestión protocolar podría retrasarse por la feria judicial, ya que Duarte estará a cargo de la Fiscalía del 17 al 21 de julio.

Más cambios

El ministro de Producción, Jorge Vara, se alista para dejar el cargo que ocupa hace 10 años. Hoy es precandidato a diputado nacional, pero él mismo anunció que dejará de ser ministro en diciembre resulte o no electo.

Antes de irse postuló a su reemplazante. Dejó en claro que le gustaría que su sucesor sea alguien de su equipo de trabajo y candidateó a García Olano, el secretario de Agricultura y Ganadería.

Aunque el elegido por Valdés sería Norberto Mórtola, secretario de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria. Al escribano lo unen lazos familiares con el Gobernador. También se habla de una tercera opción, desconocida públicamente.

Quien atraviesa una situación similar es Susana Benítez, ministra de Educación y precandidata a diputada nacional. Habría varias alternativas para reemplazarla, entre las que se menciona a Práxedes Ytatí López, directora de Secundaria, valdesista de paladar negro; Susana Nugara, directora de Nivel Superior; Julia Sáez directora de Prevención y Apoyo, son otras candidatas.

Se desconoce qué sucederá en Desarrollo Social, ministerio sensible y clave. Diógenes González, subsecretario del área reemplazó a Federico Mouliá, pero fue electo senador provincial. Así que desde el 10 de diciembre deberá asumir su reemplazante que no sería un hombre de la actual segunda línea.