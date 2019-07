En junio, las ventas minoristas crecieron un 18,2% con relación a mayo

Junio fue un mes de altibajos para el sector comercial pero con mejores márgenes de ganancia que en mayo. Así lo anticiparon varios mercantiles a El Litoral, y lo mismo revelan las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) que aseguran que las ventas minoristas tuvieron un crecimiento del 18.2%, movilizadas específicamente por el relanzamiento del “Ahora 12”, el pago del aguinaldo y el Día del Padre.

“El Ahora 12, que en muchos comercios comenzó a aplicarse sin interés, demostró en poco tiempo que es una herramienta indispensable. Acompañado de una mayor liquidez en el mercado, se perciben signos positivos que generan expectativas de cómo se podrá reactivar el sector”, señaló el presidente de Came, Gerardo Díaz Beltrán.

Si bien hubo un leve repunte del consumo minorista en relación con mayo, desde las tiendas del microcentro capitalino los comerciantes señalaban que el volumen de ventas sigue siendo mucho más bajo que otros años.

En esa misma línea, la comparación internanual de la Came revela que las ventas bajaron 13,7% y acumulan una descenso del 12,4% en el primer semestre del año.

De todas maneras, hay expectativas para los próximos meses ya que “el 41,5% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses, cuando el mes anterior ese porcentaje fue 33,3% y en abril de 24,2%. Sólo el 13,6% espera que sigan cayendo”, señalan desde la Came.