Mediante el fútbol buscan integrar a niños del asentamiento del Pirayuí

Los pasillos internos del populoso asentamiento del barrio Pirayuí conducen a un pequeño claro que fue preservado por los habitantes para que tenga como finalidad convertirse en un espacio de esparcimiento e integración para los niños y jóvenes del lugar.

En el predio de tierra diariamente asisten una veintena de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que juegan a la pelota en la escuelita formada por uno de los habitantes del lugar, y que necesita de colaboración de la comunidad para que los asistentes puedan contar con ropa adecuada para seguir jugando.

Los organizadores de la escuelita solicitan a la comunidad colaboración con camperas, abrigos y zapatillas para los niños y adolescentes, muchos de los cuales no cuentan con calzados para poder jugar a la pelota.

La semana pasada el asentamiento del barrio Pirayuí cumplió siete años de la toma masiva que se registró, y en la actualidad en el interior del predio funciona una escuelita de fútbol, donde asisten una veintena de niños que requieren de asistencia.

“La pobreza golpea fuerte en todos lados y en el asentamiento tenemos mucha necesidad. Por eso creamos una escuelita de fútbol en un predio que cuidamos para que no se construyeran casas, porque la intención era que se haga un merendero o una canchita, y pudimos lograrlo ahora”, explicó Miguel, encargado de la escuelita de fútbol del asentamiento del barrio Pirayuí, en diálogo con El Litoral.

“No contamos con ayuda del Estado y sólo recibimos algunas donaciones entregadas por vecinos y gente que se acercó a colaborar. Necesitamos zapatillas y abrigos para los chicos que vienen porque son muy humildes, algunos de ellos sin papá o mamá, y justamente buscamos que tengan un lugar donde hacer deportes y divertirse para no caer en las drogas o en la delincuencia”, expresó Miguel, quien vive en el asentamiento desde las primeras semanas de la toma de julio del 2012.

Actualmente los organizadores de la escuelita solicitan zapatillas, camperas, buzos y abrigos que serán destinados a los niños que asisten a la cancha, así como también materiales para construir los arcos y mejorar el predio donde entrenan. “Recibimos algo de ayuda en los últimos días y con eso pudimos participar de un torneo con chicos de otros barrios vecinos. Los chicos y nosotros estamos muy contentos porque pudimos cumplir con un deseo de hace muchos años que era poder tener un lugar para que puedan jugar al fútbol los niños del asentamiento”, indicó Miguel.