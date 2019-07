Buscan poner en agenda el cierre de Vías Navegables

Después de conocerse la disposición de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, confirmando el cierre administrativo de la Delegación Paraná Superior, perteneciente a la ex Dirección Nacional de Vías Navegables, los trabajadores -algunos aún en función y otros despedidos- volvieron a reunirse y evalúan posibles acciones para visibilizar esta situación y conocer cuál es la postura de los candidatos a legisladores nacionales.

“Queremos poner en agenda de los políticos el cierre de esta repartición, que se debate este tema y también que pasará con las dragas”, señaló a El Litoral uno de los trabajadores despedidos de Vías Navegables, Osvaldo Sabao.

Comentó que iniciaron una campaña vía redes sociales para que los sectores que estén en contra del cierre de Vías Navegables, se sumen. “Vamos a invitar a la gente que nos acompañó en la lucha y se van a acordar acciones para volver a visibilizar esta problemática”, resaltó Sabao, además de expresar su preocupación por las herramientas de trabajo que forman parte de Vías Navegables, y se desconoce qué pasará con las mismas. “La Nación le ofreció a la provincia las dragas, pero hasta ahora no hubo respuesta, ni por sí ni por no”, agregó.

Explicó que, en paralelo, continúa la pelea en el ámbito judicial donde el personal que fue despedido, reclama su reincorporación. “Estamos a la espera de ver qué novedades nos trae el recurso de amparo”, indicó Sabao. Este año hubo un fallo favorable de la Justicia Federal con competencia en lo laboral. El antecedente fue auspicioso, no obstante, la noticia del cierre administrativo genera preocupación.