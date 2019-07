Tarde de fútbol en Libertad y Lipton

En la jornada de hoy, con programación diurna, se completará la quinta fecha del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

La grilla de esta tarde contempla partidos desde las 15 en los escenarios de Libertad y Lipton.

Hoy

Cancha de Libertad

15.00 Yaguareté vs. Curupay B (Zona B).

16.00 Libertad vs. Deportivo Popular A (Zona B).

17.00 San Jorge vs. Curupay A (Zona A).

Cancha de Lipton

15.00 Sacachispas vs. Deportivo Popular B (Zona C).

16.00 Villa Raquel vs. Lipton B (Zona C).

17.00 Deportivo Empedrado vs. Robinson (Zona B).

La selección capitalina triunfó en Saladas

Las representantes de Corrientes debutaron con un triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones de Ligas de Primera División.

Por la fecha inaugural del certamen le ganaron como visitantes 2 a 1 al seleccionado de Saladas en un partido disputado en escenario saladeño.

Marcaron para la victoria de las capitalinas Florencia Barrientos y Analía Monzón.

En la próxima fecha las dirigidas por Mariana Ocampos Acuña se medirán contra Goya en escenario a confirmar.