“Para fortalecer el rol de la mujer en el chamamé, el trabajo individualista no sirve”

Mujeres chamameceras de Corrientes y la región se unieron hace poco menos de un año para visibilizar al género femenino dentro de la música del litoral, y lo hicieron a través de “Muchas”, una propuesta que apunta, entre otras cosas, a que las voces femeninas tengan más presencia en los escenarios. Para hablar de esta iniciativa, las artistas participaron el martes último de una nueva entrega de la Cátedra del Chamamé de la Unne.

“Hace un tiempo nos dimos cuenta de que cada una, desde su lugar, venía trabajando para mejorar nuestra situación y la de tantas mujeres, pero entendimos también que el trabajo individualista no sirve, por eso decidimos juntarnos y vimos que éramos muchas más de las que pensábamos”, dijo Susy de Pompert, quien integra el grupo junto con Verónica Noguera, Marta Toledo, Gicela Méndez Ribeiro, Florencia de Pompert, Tania Torrez, Luli Fernández, Patricia Gómez y Marcia Müller, entre otras artistas locales y regionales.

Durante la charla, la chaqueña Verónica Noguera marcó: “Estar en la Cátedra del Chamamé es una gran oportunidad para dar a conocer nuestro mensaje. Si bien siempre podemos expresarnos de manera individual, hoy estamos juntas y somos muchas. Somos el reflejo de las experiencias vividas” y contó también: “Entre charlas coincidimos en que la desigualdad es sin dudas el principal motivo que nos une y por el cual decidimos el ‘no al silencio’”.

Durante la jornada se tocaron temas como “Coherencia en la comunicación”, “Origen, desarraigo, chamamé”, “La mujer y la música instrumental”, “Contrastes entre la artista del baile y la música”, “El chamamé federal y sin fronteras”. “El chamamé como eje pedagógico en los institutos de formación docente”, “La cultura del individualismo y la ley de cupo femenino” y “Colectivo de mujeres”.

“Compartimos el sentimiento, compartimos un código de comunicación para evitar distorsionar la comunicación entre nosotras y evitar la distorsión de la comunicación en general.

Decidimos que antes de hablar en desmedro de alguien debemos conocer de qué hablamos y no hacerlo si no es para un fin que sume, y también invitamos a tomar esa actitud a todas las personas”, indicó Marta Toledo.

Vale señalar que además de las disertaciones, durante la jornada hubo música y la proyección de un capítulo de “El chamamé y sus mujeres” dirigido por Marcel Czombos.