Monte Caseros: brutal golpiza a una anciana en el robo a su casa

Una jubilada de 80 años debió ser hospitalizada de urgencia luego de la brutal golpiza que le propinaron delincuentes que ingresaron a su casa con intenciones de robo.

El violento asalto se produjo en una vivienda del barrio Aviación de la localidad de Monte Caseros. Allí reside Matilde Quintana, de 80 años, quien por el momento se encuentra internada en terapia intensiva con traumatismo craneofacial. Los ladrones le dieron golpes en la zona de la cabeza y la cara luego de que no encontraran dinero.

Felipa González, cuñada de la anciana que vive lindante a la casa, en diálogo con un medio local dio detalles del violento ataque. “Mi sobrino vino hasta mi casa anoche y me preguntó qué le pasó a la tía Matilde que me llamó y dijo que no se siente bien. Entonces le dije ‘vamos a verla’, porque yo tengo la llave de su casa. Entramos y la encontramos toda golpeada, no podía ni hablar”, relató González.

Al consultarla, Matilde contó que entraron a su vivienda, “no sabía si era uno o dos ladrones”, indicó González. “Dice que le pedían plata y ella les dijo que no tenía, y ahí empezaron a golpearla. Ella estaba en su dormitorio, acostada”, añadió. Sobre cuándo ocurrió el hecho, González presume que habría sido el lunes y sostuvo que no le pareció extraño que Matilde no se hiciera ver durante el martes, ya que había días enteros en que la mujer permanecía acostada.

“Al verla así, inmediatamente llamamos a la Policía y a la ambulancia”, contó González. “Los ladrones revolvieron todo. Dejaron todo patas para arriba”, detalló.

González comentó que las circunstancias fueron extrañas porque “tengo un perro bravo y no ladró. Los vecinos me dicen que habrá sido alguien conocido que se aprovechó del perro”, agregó.