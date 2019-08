Todos los partidos el fin de semana

Luego de la suspensión del fin de semana pasado, la mesa directiva de la Liga Correntina de Fútbol resolvió reprogramar de forma íntegra los partidos correspondientes a los torneos de la Primera División A, la Categoría B y el certamen Femenino.

Cambá Cuá (35), que lleva 10 puntos de distancia sobre su escolta Curupay (25), se presentará el sábado a las 16 contra Lipton en el estadio de Ferroviario en partido corresponde a la décimo quinta fecha de la A.

Yaguareté (24) es el líder de la B y jugará el sábado a las 14 en cancha de Lipton contra Independiente. Por la décimo cuarta fecha del ascenso también jugarán ese día, aunque a las 16, los escoltas Talleres (22) y Deportivo Empedrado (23).

Por la octava fecha del Femenino sobresale Curupay A ante Deportivo Mandiyú, por la Zona A, el domingo desde las 21 en cancha de Libertad.

Programación

Sábado 3

Cancha de Ferroviario

14:00 (1ª Div. A) Ferroviario vs. San Marcos.

16:00 (1ª Div. A) Cambá Cuá vs. Lipton.

Cancha de Libertad

14:00 (1ª Div. A) Libertad vs. Quilmes.

16:00 (1ª Div. A) San Jorge vs. Boca Unidos.

19:00 (Femenino) Villa Raquel vs. Doctor Montaña.

20:00 (Femenino) Quilmes vs. Sacachispas.

21:00 (Femenino) San Jorge vs. Ferroviario.

Cancha de Lipton

14:00 (1ª Div. B) Independiente vs. Yaguareté.

16:00 (1ª Div. A) Rivadavia vs. Curupay.

19:00 (Femenino) Deportivo Empedrado vs. Yaguareté.

20:00 (Femenino) Lipton B vs. Deportivo Popular B.

21:00 (Femenino) Lipton A vs. Sportivo Corrientes.

Cancha de Sportivo

Corrientes

14:00 (1ª Div. B) Sacachispas vs. Robinson.

16:00 (1ª Div. B) Talleres vs. Deportivo Empedrado.

Cancha de Alvear

14:00 (1ª Div. B) Alumni vs. Villa Raquel.

16:00 (1ª Div. B) Alvear vs. Defensores de Torino.

Cancha de Mburucuyá

16:00 (1ª Div. A) Mburucuyá vs. Huracán Corrientes.

Cancha Municipal de San Luis del Palmar

16:00 (1ª Div. B) Juventud Naciente vs. Sportivo Corrientes.

Domingo 4

Cancha de Libertad

14:00 (1ª Div. B) Barrio Quilmes vs. Soberanía.

16:00 (1ª Div. A) Deportivo Mandiyú vs. Invico.

19:00 (Femenino) Robinson vs. Libertad.

20:00 (Femenino) Curupay B vs. Deportivo Popular A.

21:00 (Femenino) Curupay A vs. Deportivo Mandiyú.