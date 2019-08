Por injuriar en Facebook, dirigente deberá pagar $150 mil y rectificarse en los medios

En febrero del 2017, un dirigente político de Esquina (R. D. L.) habría publicado un video en su cuenta de Facebook a través del cual presuntamente manifestó que A. T. cometió una serie de conductas ilícitas. El poblador que se consideró injuriado llevó el caso a los estrados judiciales. Ayer, según informaron desde el Poder Judicial, una magistrada consideró que fue lesionada la dignidad del demandante, quien ahora será indemnizado con $150 mil y resarcido con rectificaciones a través de distintos medios de comunicación, tanto locales como provinciales.

Según lo informado, antes de realizar la presentación en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Menores de Esquina, A. T. “envió el 6 de febrero de 2017 una carta documento al demandado para que se retractara de sus expresiones en el plazo de 48 horas, lo que nunca fue contestado. Tampoco se suprimió el video que siguió reproduciéndose a través de Facebook, llegando a un total de más de cinco mil vistas antes de quedar fuera de circulación”.

Ante esta situación, A. T. elevó su reclamo a los estrados judiciales. En ese contexto, indicaron que “el demandado en su descargo admitió diferencias de opiniones con el damnificado, pero negó la publicación del video. Se amparó al indicar que la red social carecía de control respecto a la identidad de los usuarios, ya que se registraban perfiles ficticios, utilizando fotografías y datos personales, vulnerando la imagen y utilizándolos incluso para cometer delitos, siendo este mecanismo de difícil detección para una persona no especializada en el uso de redes”.

No obstante, la jueza María Lourdes Silvero consideró que “el dirigente político no colaboró con el proceso, ya que no asistió a la audiencia para el reconocimiento del video en cuestión, generando presunciones en su contra. A eso se le sumó la imagen personal de su rostro y su voz vertiendo las expresiones injuriantes, que constituyeron indicios “suficientemente graves, precisos (…) que permitieron establecer la autoría de la grabación de más de dos minutos y medio”.

Silvero indicó que considerando esos datos y “al no existir pruebas en contrario que lo desvirtúen”, concluyó que el video era autoría de R. D. L.

Tras lo cual argumentó que “la libertad de expresión y de publicar contenidos online requiere de un equitativo equilibrio cuando están en juego los más íntimos sentimientos de las personas, como así también cualquier otro derecho personalísimo como el honor y la reputación personal que se encuentran directamente involucrados en los hechos que hemos referenciado”.

Sanciones

En base a los argumentos esgrimidos, la jueza Silvero ordenó que R. D. L. deberá pagar $150 mil a A. T. Una cifra que será abonada en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados. Pero además deberá publicar durante tres días seguidos “en todos los medios radiales y de televisión por cable de Esquina y en los diarios de la ciudad de Corrientes, la parte resolutiva de la sentencia, debiendo abonar el costo de todas las publicaciones”, detallaron.