“Pity” Alvarez afrontará una causa por violencia de género

El juicio por homicidio al ex líder de "Viejas Locas", Cristian "Pity" Alvarez, se postergó hasta mediados del año próximo por la gran cantidad de pericias pedidas por las partes y la incorporación de una causa conexa por violencia de género que fue promovida por una ex pareja y una ex colaboradora del cantante. En una audiencia preliminar que se efectuó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, que estará a cargo del debate, se resolvió que se realice una “instrucción suplementaria” de la causa.

A esto hay que sumarle que en el mismo juicio, "Pity" será juzgado por un hecho denunciado en noviembre de 2016, cuando se encontró con una ex pareja y otra joven en Florencio Varela, donde las encerró y las golpeó durante seis horas mientras las filmaba, denunciaron las mujeres.