Desde 2011 hubo precandidaturas con paridad, pero no se amplió la representación

Si bien en las legislativas provinciales de junio varios frentes presentaron nóminas con paridad de género, hoy, tanto en la provincia como en el ámbito nacional, será la primera vez que la ampliación de los derechos se extienda a todos los espacios, enmarcada en una norma jurídica que se reglamentó este año. Sin embargo, desde 2011 y únicamente en los turnos que coincidían con las elecciones presidenciales, Corrientes oferta precandidaturas intercaladas entre un hombre y una mujer. Pero esto no garantizaba una mayor participación femenina en el Congreso ya que pocas encabezaban listas.

La Ley de Paridad de Género se sancionó en 2017 y fue reglamentada este año por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Establece que las fuerzas políticas que participen en elecciones legislativas nacionales deben presentar listas con un 50 por ciento de hombres y otro 50 con mujeres de manera intercalada. De este modo, se amplía el cupo del 30 por ciento, que en varias ocasiones significó un techo antes que un piso.

No obstante, desde la instrumentación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), y únicamente en turnos que coincidían con las presidenciales; es decir en los años 2011, 2015 y 2019, Corrientes presentó listas de paridad de género para las precandidaturas a diputados y diputadas nacionales, ocasiones en las cuales se debían renovar cuatro bancas en la Cámara baja nacional, según información oficial que consigna la Cámara Nacional Electoral, que fue consultada por este diario.

Incluso, en las dos elecciones generales, las de 2011 y de 2015, estas presentaban nóminas de paridad. Pese a ello, la ampliación en la representación no estuvo garantizada en la Cámara baja nacional donde Corrientes cuenta con siete legisladores, si se tiene en cuenta que, aún en la actualidad, muy pocas, encabezan listas legislativas, tanto en primarias como en comicios generales.

En los turnos de 2011 y 2015 sólo una mujer estuvo como cabeza de nómina de precandidaturas en las Paso. En las generales de los años mencionados, ninguna. Este año, sólo una precandidata se ubica primera en la lista de precandidatos a diputados.

Vale aclarar que se tomaron los años 2011, 2015 y 2019 como comparativos porque son los años en los cuales se renovaron y se renuevan cuatro de las siete bancas de Corrientes en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, coincidían con las elecciones presidenciales y están vigentes las Paso.

Por otra parte, en las legislativas nacionales, cuando en la provincia se eligen tres bancas, en la mayoría de las listas se establece un intercalado entre hombres y mujeres, aunque la mayoría encabezan varones. Uno de los casos de ruptura de esta tendencia fue 2017 cuando el oficialismo presentó una nómina encabezada por dos mujeres que permitió la permanencia de un total de tres legisladoras sobre siete.

Tampoco se tuvo en cuenta la nómina de senadores porque son tres y aún no hubo un caso concreto de instrumentación de la ley de paridad para la provincia. No obstante, se podría considerar que la representación de las mujeres en la Cámara alta nacional se mantenga como en la actualidad si las políticas no pasan a encabezar nóminas.

De esta manera, es posible señalar que el mayor impacto de la instrumentación de la paridad, desde su reglamentación, podría observarse en las provincias con mayor cantidad de diputados. No así, en Corrientes, que cuenta con menor número.

No obstante, la normativa impactó en el plano provincial, donde aún hay cupo del 30 por ciento, al movilizar a las distintas fuerzas políticas a presentar propuestas de paridad sin que una normativa se lo marque. Las repercusiones fueron simbólicas. Actualmente hay varios proyectos en la Legislatura, entre ellas, una enviada por el Ejecutivo Provincial.

Voto joven

En estas elecciones los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en Corrientes. Esta ampliación de derecho político se consolida con los años. En Corrientes, aún no tuvo impacto provincial, pero se espera el tratamiento de una iniciativa local enviada por el gobernador Gustavo Valdés. Esta y Santa Fe -que requiere de una reforma constitucional para incorporar la modificación- son las únicas jurisdicciones en las cuales no se habilita a menores de 18 años a ingresar a los cuartos oscuros.

Según informaron desde la Secretaría Electoral Federal de Corrientes, el padrón creció con la incorporación de 40 mil electores. Esto incluye a los jóvenes que podrán elegir a sus precandidatos nacionales.