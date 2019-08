Más de 874 mil correntinos eligen hoy candidatos a presidente y legisladores

Los correntinos irán hoy a las urnas por segunda vez en el año, pero a diferencia de los comicios provinciales del 2 de junio, sólo se definirán candidatos a presidente y cuatro postulantes a diputados nacionales. Los precandidatos que logren superar una determinada cantidad de votos podrán competir en las generales del 27 de octubre.

Otra diferencia de las elecciones del 2 de junio es que hoy serán 874.113 los ciudadanos habilitados para votar, ya que también podrán hacerlo los menores de 15, 16 y 17 años, aunque no están obligados.

El voto joven en Corrientes representa unos 40 mil electores más.

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se crearon en 2009, pero debutaron en 2011.

El objetivo de estas es que cada espacio electoral defina sus candidatos como si se tratara de una interna abierta.

Para que los postulantes puedan competir en los comicios de octubre deben alcanzar el 1,5 por ciento total de los votos válidos.

Los precandidatos que no obtengan esa cantidad de votos, no podrán competir en octubre.

En Corrientes hay 265 escuelas habilitadas para sufragar. En cada una de ellas se distribuyeron las 2.583 urnas.

Ayer se terminaron de repartir las 678 urnas para la ciudad Capital que estarán en cada una de las 62 escuelas.

Los ciudadanos habilitados para sufragar deberán elegir entre 10 precandidatos a la presidencia y entre 40 a diputados nacionales.

En las Primarias de 2015, en las que se definió candidatos a presidente y legisladores nacionales, en esta provincia votó el 74 por ciento del padrón.

Ese año, el Frente para la Victoria se alzó con 290.712 votos.

Cambiemos, en tanto, con 168.482.