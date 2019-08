Bauhaus: la arquitectura sigue intacta e imponente en Tel Aviv al cumplir un siglo

Por Paulo Duer

La arquitectura Bauhaus cumple este año un siglo y 90 años desde su llegada a Tel Aviv de la mano de inmigrantes judíos europeos, fundamentales en la construcción de la urbe y responsables de los casi 4.000 edificios de este estilo aquí erigidos. Tel Aviv es conocida internacionalmente por sus playas, su gastronomía, su atmósfera festiva y su apertura a la comunidad Lgtb, entre muchas otras características sobresalientes.

Sin embargo, uno de sus atractivos más característicos aunque inesperados no está en bares, restaurantes o discotecas, sino escondido a la vista de todos, en la fachada de miles de edificios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su estilo arquitectónico, el modernista Bauhaus.

“Durante los años 30 y 40, judíos de Alemania tuvieron que dejar el país y vinieron a lo que entonces era el Mandato Británico de Palestina”, explica Micha Gross, director del Centro Bauhaus de Tel Aviv, sobre la migración de judíos generada por el Holocausto, que trajeron consigo este estilo arquitectónico, visible particularmente en lo que hoy es la zona céntrica de Tel Aviv, conocida como Ciudad Blanca por el color de la mayoría de los edificios de este estilo. Sin embargo, enfatiza Gross, “los arquitectos que construyeron la Ciudad Blanca, no eran sólo de Alemania sino que había muchos de Europa del Este”.

Historias que se encuentran

Tel Aviv fue fundada en 1909, 10 años antes de que el alemán Walter Gropius creara el estilo Bauhaus, que tuvo una preeminencia importante en años de mucha construcción en la urbe debido a la enorme llegada de inmigrantes que huyeron de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

Este estilo arquitectónico se caracteriza por su practicidad, su minimalismo, su uso del color blanco y su estilo asimétrico y, específicamente en Tel Aviv, también por la forma de sus amplios balcones y su variedad de recursos para hacer sombra y proteger del calor. La ciudad es hoy la que cuenta con el mayor número de construcciones de este estilo en el mundo, incluyendo no sólo edificios residenciales, sino sinagogas y hasta fábricas.

“Esto es algo único y por eso la declaración como Patrimonio de la Humanidad, no existe algo así en otro lugar”, remarca Micha, cuyo centro organiza paseos para turistas que llegan de todo el mundo para observar la gran presencia de una arquitectura tan europea en el corazón de Oriente Medio.

Algunos de los arquitectos más destacados de Tel Aviv en este período y que utilizaron este estilo fueron los ucranianos Dov Karmi, Zeev Rechter y Genia Averbuch y los alemanas Richard Kauffmann y Erich Mendelsohn, además de Arieh Sharón, uno de los arquitectos más importantes de la historia del país, que construyó dos de sus principales hospitales y fue discípulo del propio Gropius en Alemania.

El Bauhaus, que además de su presencia en Tel Aviv, se extendió también a otras partes del país, es considerado hoy en Israel mucho más que como un estilo arquitectónico, sino como un símbolo de sus orígenes.

“Es parte de nuestra historia y tradición y es de mucha importancia cuidarlo y mostrarle a la generación de hoy que en los años 30 y 40 había gente con una visión laica de la vida y son los abuelos de nuestra nación”, marca Micha, quien señala, sin embargo, que el Bauhaus cubre menos del 10% del área de la actual municipalidad de Tel Aviv-Jaffa, donde la influencia árabe se mezcla con enormes rascacielos.

Ciudad Blanca

La gentrificación de la ciudad, en parte debido a su rápido crecimiento demográfico y económico, ha modificado velozmente su apariencia, pero no amenaza a la Ciudad Blanca, protegida no sólo por la Unesco sino por la llamada Ley de Preservación, que alcanza a cerca de la mitad de los 4.000 edificios de este estilo.

“Esta ley prohíbe la destrucción de estos edificios y obliga a que cualquier trabajo de restauración se haga en conjunto con el departamento de la municipalidad encargado de su preservación”, añade Gross, quien no obstante teme por el futuro de la Ciudad Blanca, donde “los precios no paran de subir” al punto de que “al final sólo gente muy rica podrá vivir allí”.

Más info en www.efetur.com

Rehabilitación patrimonial

A pesar de que muchos de los 4.000 edificios se encuentran en un estado más que descuidado, el Ayuntamiento de la ciudad de Tel Aviv parece haber entendido la importancia cultural e histórica de los mismos y ha puesto en marcha un importante plan de mejora. De momento, ya se han rehabilitado algunos y se espera que en los próximos años se restauren alrededor de 1.500.