La rectora de la UNNE desmiente haber firmado un apoyo institucional a Macri

"Como vi desde el viernes el titular de diarios que destaca que rectores apoyan la candidatura de Macri quiero aclarar que no firmaría en mi calidad de rectora ni desde ningún cargo institucional una declaración política que comprometa a la Universidad", aseguró la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Con ello se despegó de la publicación que fue realizada en numerososmedios nacionales.

"Creo que los que me conocen saben que en mi trabajo cotidiano cuido y fortalezco la autonomía y la pluralidad de la educación pública. No voy a darle mayor trascendencia para no sumarme a versiones ni polémicas. Que pasemos el día en paz y celebremos la democracia!!". agregó.

COMUNICADO COMPLETO