El miércoles comienza el Oficial

El Torneo Oficial de Básquetbol de primera división, zona Campeonato y Ascenso, en la ciudad de Corrientes dará inicio este miércoles 14.

En el grupo Campeonato tomarán parte 8 equipos. Jugarán todos contra todos a dos ruedas. El que termine en la primera ubicación se quedará con la Copa Jorge Desagastizbal y clasificará con los ubicados del segundo al cuarto lugar a las semifinales.

El programa de partidos para la primera fecha a disputarse el miércoles 14, que dio a conocer la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) es el siguiente:

Zona Campeonato

Cancha El Tala: 21.00 Arroyito vs. Córdoba y 22.00 El Tala vs. San Martín.

Cancha Juventus: 21.00 Juventus vs. Alvear.

El juego entre Regatas y Colón fue postergado por pedido de la segunda entidad, que tiene un par de jugadores integrando la selección correntina.

Zona Ascenso

Cancha Hércules: 21.00 Sagrado Corazón vs. Sportivo y 22.00 Hércules vs. 1.536 Viviendas.

Libre: Pingüinos.