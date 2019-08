En alcoholemia positiva no se aplica el “conductor designado”

Desde la Dirección de Tránsito informaron que durante los operativos donde se detecta alcohol en sangre, la figura del conductor designado no se implementa y se procede al secuestro del rodado.

El Director de Tránsito de la Comuna, Ricardo García, aclaró a El Litoral que “la figura del conductor designado no se aplica cuando se detecta alcoholemia positiva y se procede inmediatamente al secuestro del rodado. Mientras que esa figura sí tiene lugar, ante la ausencia de alguna documentación, pero son pocos los casos, donde no se procede a sacar el vehículo de la vía pública, ya que otra persona lo termina conduciendo”.