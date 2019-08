Alberto: “Siempre arreglamos problemas que otros nos dejaron”

Tras conocerse los resultados provisorios y con la amplia ventaja que obtuvo sobre Junto por el Cambio el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo ayer “que su espacio estaba seguro de que Argentina necesita terminar con este tiempo y construir otra historia”. “Argentina va a tener un gobierno donde gobiernen 24 gobernadores con un presidente, porque el país debe ser integrado y no segregado”, dijo.

“Vamos a empezar una etapa nueva que es lo que queda de la elección. Que los que están intranquilos, no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron”.

“Los argentinos entendieron un mensaje que decía que nuestros abuelos tienen derecho a tener salud y un ingreso como corresponden, y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí, sino al progreso de nuestros jubilados. Todo eso entendió la Argentina”, agregó.

Al agradecer el apoyo de los gobernadores peronistas, Fernández señaló que tanto los mandatarios “como sus pueblos entendieron que en Argentina vamos a construir un país distinto, donde el sistema federal funcione”.

“A los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme”, lanzó.

Fernández hizo referencia a las palabras del Presidente, quien después de reconocer la derrota, recomendó a sus seguidores que se fueran a dormir.