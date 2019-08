En el FdT todo fue festejo y convocaron a la unidad

Con bombos, a capela, con las imágenes de Néstor, Chávez y Evita sobre los muros, los jóvenes peronistas -la mayoría de La Cámpora- festejaban lo que, se intuía antes de las 22, sería un amplio triunfo del Frente de Todos en la provincia. La lista Celeste y Blanca, la única que contaba con la adhesión material de Alberto y Cristina, fue la más votada en Corrientes con una ventaja del 15 por ciento sobre ECO+Juntos por el Cambio, según información extraoficial.

La lista encabezada por el diputado nacional José “Pitin” Ruiz Aragón y la senadora provincial Nancy Sand no sólo se encaminaba anoche a ser la más votada en la provincia en la general, sino que también se impuso en la interna del espacio político, en la cual participaron otras tres listas. De esta manera, se prevé que la nómina completa participe de la contienda de octubre, ya que las demás, de acuerdo con las tendencias en los búnkers, no habrían alcanzando el piso del 5 por ciento para la distribución de las candidaturas por sistema D’hont.

“Estamos muy felices por los números que estamos recibiendo, en todo el interior tenemos una amplia ventaja de la fórmula Alberto-Cristina”, dijo el legislador nacional en conferencia de prensa que se desarrolló en la sede de calle Yrigoyen.

“La concentración política Nación, Provincia y Municipio hace que la campaña sea muy desigual, pero el correntino habló en las urnas y esto nos genera enormes expectativas para que el 27 de octubre podamos dar una victoria en primera vuelta a Alberto y Cristina”, dijo Ruiz Aragón.

Según expresaron en conferencia de prensa desde el Frente de Todos, pasadas las 22 contaban con una ventaja de 25 y 35 puntos en algunas localidades del interior, y en Capital peleaban los sufragios. La carga oficial del escrutinio provisorio en Corrientes, no obstante, se frenó con el 2,40 por ciento de las mesas escrutadas. Daban como ganador al Frente de Todos con el 62 por ciento de los votos.

Cerca de la 1, aún no había información oficial. Incluso hubo desprolijidades, ya que en la categoría diputado nacional se cargaron listas que no habían sido oficializadas por la Justicia.

“En toda la provincia habrá, sin duda, una diferencia del 15 por ciento”, dijo el senador provincial electo Martín Barrionuevo desde el búnker de La Cámpora. “Lo más importante es que nosotros hemos tenido un buen acompañamiento cuando se elige un gobierno nacional desde nuestro espacio político”, sostuvo Ruiz Aragón.

En relación con las elecciones del 2 de junio, cuando el peronismo y sus socios fueron hiperfragmentados en ofertas electorales, esta vez la ventaja fue para el Frente de Todos. Entonces, en las legislativas provinciales el oficialismo había logrado una amplia ventaja.

Ruiz Aragón, no obstante, aprovechó la ocasión para convocar a todos los sectores que comulguen con Alberto y Cristina, y añadió: “Hoy, gran parte de los sectores que fuimos separados el 2 de junio estamos en una lista, que es la Celeste y Blanca. Queremos convocar a la sociedad, a los compañeros y compañeras que militaron en otras listas a partir de mañana, a la construcción de voluntades”.