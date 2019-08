“Las primarias no han logrado poner blanco sobre negro en la interna”

El precandidato a diputado nacional de la lista Vamos Todos del Frente de Todos, Rodolfo Martínez Llano, calificó de “tramposas” estas Paso. “En el sentido de que no había necesidad de no aplicar la ley de las primarias, es una responsabilidad compartida tanto de la dirigencia local como de aquellos del orden nacional que no dieron una señal clara a la sociedad argentina”, dijo en conferencia de prensa.

“Quienes han ganado han sido quienes fueron con la boleta larga, cosa que sucedió en todas las provincias”, analizó el dirigente peronista. “Estamos reconfortados por el hecho de no haber abandonado la carrera a mitad del camino en este avance frente a la desprolijidad de La Cámpora”, manifestó.

“En esta batalla cultural, hemos dado el primer paso de marcar claramente lo que los correntinos quieren de cara al futuro”, sostuvo el diputado nacional mandato cumplido. “No felicito a nadie, ni corto el diálogo con nadie”, aseveró.

“Las primarias no han servido para poner blanco sobre negro en la situación interna del justicialismo. No ha servido porque no se ha cumplido con lo que la ley manda. En términos de la configuración de la realidad política del justicialismo, esta elección no ha dado el resultado buscado porque se desvirtuó el sentido de las primarias”, indicó el dirigente.