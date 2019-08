“Vamos a tener un equipo competitivo”, dijo Teglia

El técnico de Boca Unidos, Daniel Teglia, mostró su disgusto por no saber cuándo jugará el equipo aurirrojo el próximo partido por la Copa Argentina. El rosarino no descartó la llegada de más refuerzos, “siempre que jerarquicen al plantel”, y señaló que “en muy poquito vamos a tener un equipo competitivo”.

El plantel correntino deberá enfrentar a Atlético Tucumán, en Salta, por los 16avos. de final del certamen federal. A Boca Unidos le habían informado inicialmente que el juego estaba previsto para el 21 de agosto. Al día siguiente lo corrieron para una semana más tarde, lo que obligó a la institución aurirroja a solicitar al Consejo Federal quedar libre en la primera fecha del torneo Federal A, para no ser perjudicado.

Sin embargo, desde la organización de la Copa Argentina volvieron a cambiar la fecha de juego ante los tucumanos, que se disputaría entre el 7 y el 11 de septiembre, cuando el aurirrojo debería jugar su primer partido del Federal A el domingo 8, en Resistencia, ante For Ever.

“Uno siempre tiene una fecha como objetivo para preparar al equipo, para llegar con los jugadores de la mejor manera, pero ya parece que nos tenemos que acostumbrar con lo que pasó ante Racing, donde tuvimos que trabajar durante tres semanas para un solo partido”, manifestó ayer Teglia al programa Era por Abajo de radio Universidad (99.7 Mhz).

El DT indicó que “si bien la fecha que nos puede tocar todavía es incierta, sabemos que primero tendremos el compromiso por la Copa (Argentina) y después, bastante seguido, el debut en el Federal A”.

Ante esta situación, Teglia consideró que “la proximidad (de los partidos) nos obliga a tener más de un equipo preparado, porque si se juega con pocos días de diferencia hay que tener más de once jugadores, por el tema de la recuperación”.

El técnico aclaró que “la rotación podemos hacer cuando todos los jugadores estén en condiciones, para que no se resienta el funcionamiento del equipo”.

En tal sentido, el entrenador manifestó que los defensores Fernando Allocco y Ronald Huth “son dos jugadores muy importantes para el equipo, más allá de que la dupla central sean hoy Ricardone y (Ariel) Morales”.

“Frente a For Ever los pudimos ver a (Rodrigo) Migone y a (Miguel) Pabón, que son nuevos, con diferentes realidades, porque el primero vino con poco trabajo y el otro hizo una pretemporada, pero igualmente estuvieron bien los dos”, resaltando Teglia la actuación de Cristian Núñez “al que lo vi muy bien, ya recuperado de su operación; el tiempo que jugó lo hizo con intensidad, y es también un jugador más que importante para nosotros”.

El técnico subrayó que “hay muchos chicos que tienen el deseo de formar parte del equipo, y mientras tengamos jugadores con esa ambición la competencia se eleva y el piso de rendimiento es más alto. Creo que en muy poquito vamos a tener un equipo competitivo”.

Teglia recordó que “esta semana vamos a jugar un par de amistosos más que nos va a permitir, no buscar un equipo, pero sí darle minutos de juego y de fútbol a algunos jugadores”.

Sobre futuras incorporaciones, Teglia expresó que “si aparece alguna posibilidad importante, el club siempre es partidario a incorporar. Si bien el plantel tiene muchos jugadores de jerarquía, gente de experiencia, y hay muchos chicos que ya están insertados y otros que están en camino, la posibilidad de aprovechar a un jugador de nivel, que jerarquice el plantel está siempre abierta”.

“Por ahí si aparece algún lateral, que también pueda ser volante, y en el medio algún gestor de juego de un nivel superior al que tenemos nosotros, me interesa, pero tiene que ser alguien de mitad de cancha que genere diferencia, sino con lo que tenemos estoy conforme, porque hay variedad, versatilidad, experiencia y juventud para que amalgamados tengamos un buen rendimiento”, apreció.

Para los ensayos del miércoles y viernes ante Sarmiento de Resistencia, Teglia manifestó que será difícil que pueda contar con Fabio Godoy y Raúl “Pájaro” Benítez, que vienen con lesiones del partido ante Racing. “Recién esta semana se van a sumar, y no vamos a correr riesgos”, indicó.

Otro tanto sucederá con el capitán, Leonardo Baroni, quien salió con una contractura en el amistoso ante For Ever “y no creo que pueda jugar el miércoles”, señaló. .

Por último, Teglia aclaró que las bajas que tengamos “las reemplazaremos con chicos de las inferiores del club, para poder verlos; ellos saben que tienen esa oportunidad para demostrar sus condiciones y para que el equipo tenga una alternativa más”.

Refuerzos

