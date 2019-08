En Corrientes los Fernández sacaron casi 20 puntos de ventaja sobre Macri-Pichetto

En la provincia los votos del peronismo y sus aliados prácticamente se mantuvieron en relación con las Primarias de 2015. Esta vez, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner obtuvieron el 53 por ciento de los votos. Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, alcanzaron el 33,14 por ciento de las voluntades.

La del domingo fue una muy buena elección para el Frente de Todos y consolidó la tendencia de que Corrientes vota al peronismo y sus aliados a nivel nacional, aún en su carácter de oposición, a diferencia de lo que sucede en elecciones provinciales que opta por el oficialismo local, el radicalismo y sus socios. La fórmula encabezada por el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, obtuvo 327.999 votos en toda la provincia, frente a 205.099 sufragios que logró el Presidente de la Nación, de acuerdo con datos oficiales del escrutinio provisorio, los cuales se publicaron después de las 3 de la mañana (ver nota).

De esta manera, la fórmula de los Fernández se impuso con un 53 por ciento, frente a Macri, que fue la segunda fuerza más votada en Corrientes, con un 33,14 por ciento, según datos del escrutinio provisorio.

Por lejos, la tercera fuerza fue la del economista Roberto Lavagna y el gobernador peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey. La fórmula de Consenso Federal cosechó el 4,9 por ciento de los sufragios en la provincia.

En cuarto lugar, se posicionó el Frente Nos, con el 3,4 por ciento de los votos. El espacio llevó la precandidatura del ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton. A nivel local, lo apoyaron el partido “provida” Ciudadanos a Gobernar pero sin adhesión material.

Por otra parte, el Frente Despertar que llevó la candidatura del economista José Luis Espert y del periodista Luis Rosales, cosechó el 1,5 por ciento de los votos. En el otro espectro ideológico, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, alcanzó en Corrientes el 1,1 por ciento de los sufragios. Postuló la candidatura de Nicolás del Caño y Romina Del Plá.

El ex gobernador de Corrientes José Antonio “Pocho” Romero Feris alcanzó el 0,76 por ciento de los sufragios. Lo acompañó en la fórmula Guillermo Sueldo. Luego de varios años, el histórico Partido Autonomista Nacional (PAN) recuperó su personería y se presentó a la contienda electoral. Sin embargo, en un escenario de polarización y de modelos frentistas, el autonomismo no alcanzó el piso de 1,5 por ciento para competir en las generales de octubre.

De igual sucedió con el Movimiento al Socialismo (MAS) que propuso a la única mujer como precandidata a presidenta de la Nación, Manuela Castañeira. En la provincia obtuvo el 0,45 por ciento de los sufragios.

El Frente Patriota, de Alejandro Biondini, obtuvo el 0,17 por ciento de los votos. En tanto, el espacio con menor cantidad de sufragios en Corrientes fue el del cordobés Raúl Albarracín, del Movimiento de Acción Vecinal. Logró el 0,15 por ciento de los votos.

Otras Primarias

Desde la instrumentación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), este año la tendencia prácticamente se mantuvo en relación con 2015. Entonces, la ventaja frente a la segunda fuerza más votada, fue de 19,9 por ciento. En 2019 fue de 19,8 por ciento.

El número provisorio que, finalmente publicó el Ministerio del Interior de la Nación, fue mayor a las proyecciones que en la noche del domingo barajaban tanto en el bunker del oficialismo como de la oposición. Ambos sectores calculaban una diferencia de 15 puntos a nivel provincial.

Sin embargo, en términos porcentuales, el Frente de Todos logró ampliar su base, ya que en las primarias del domingo, cosecharon el 53 por ciento de los votos. En 2015, obtuvieron el 47,8 por ciento de las voluntades. Entonces se presentó la fórmula Daniel Scioli- Carlos Zanini.

El porcentaje histórico de una presidencial en las Paso se registró en 2011, cuando Cristina Kirchner obtuvo el 60 por ciento de los sufragios en Corrientes. La segunda fuerza más votada fue la encabezada por el radical Ricardo Alfonsín, que cosechó el 13,8 por ciento de las adhesiones. La abrumadora diferencia fue de 46,8 por ciento.

Por otra parte, Macri logró mejorar su performance en Corrientes en términos porcentuales pero no le alcanzó para lograr una mayor ventaja. En 2015 obtuvo el 27,9 por ciento de los votos en la provincia. Este domingo, trepó al 33,14 por ciento, según datos del escrutinio provisorio. Esto es, 5,24 puntos más.