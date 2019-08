Vidal, autocrítica: “Vamos a llevar una propuesta mejor para octubre”

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que “escuchó” el mensaje de los bonaerenses en las elecciones del pasado domingo, y se comprometió a “mejorar y llevar una propuesta mejor para los próximos cuatro años”, a la vez que afirmó que “la gobernabilidad es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas”.

En esa línea, Vidal remarcó que “reconocer errores no es una debilidad sino una fortaleza”, y que “hubo bonaerenses que dijeron que no están conformes y que esto no ha sido suficiente”, a los que se dirigió para decirles: ‘No me voy a cansar de recorrer la provincia’”.

“Nos queda una instancia más de escucha, en octubre, para llevar una mejor propuesta para los próximos cuatro años”, afirmó la gobernadora durante una rueda de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto a su vicegobernador, Daniel Salvador.

Por otra parte, hizo referencia a la coyuntura económica, y admitió que “la devaluación de hoy va a tener impacto” y aseguró que en la reunión de gabinete se analizaron medidas “para acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan”.