En medio de la incertidumbre por el salto del dólar, los electrodomésticos subieron un 40%

En las primeras horas del lunes la suba del dólar desplomó el peso argentino casi en un 25%, y finalmente el tipo de cambio minorista cerró en alza alcanzando los $57,29. Esa devaluación generó incertidumbre en los diversos rubros del sector comercial minorista y, en primer lugar, impactó en las tiendas de electrodomésticos que durante la tarde remarcaron todos los productos con subas de un 40%.

Mientras tanto, el resto de los negocios se encontraban atentos y listos para posibles modificaciones en los importes. Tanto los supermercados como las carnicerías, estiman que hoy podrían llegar las nuevas listas de los proveedores, pero no se animaron a vaticinar porcentajes.

Lo cierto es que, en medio de la turbulencia económica, las casas de electrodomésticos de la ciudad fueron los primeros en recibir la nueva lista de costos y durante la tarde tuvieron que modificar los importes de todos los productos. Esto se pudo corroborar en un breve recorrido que realizó El Litoral en varios negocios de la ciudad.

“De la mañana a la tarde los precios de todos los productos aparecieron con nuevos importes en el sistema, con incrementos que rondan el 40%. Por ejemplo, un juguete que costaba $2.500 ahora está a $2.849; y un televisor que valía $14.500 me figura a $22.000. Esto complicó mucho la venta, porque algunos clientes que ya tenían en vista los precios desconfían y no pudimos tomar ventas de contado. Es la misma situación que vimos en el 2001”, expresó Pedro.

Del mismo modo, desde una tienda de aparatos electrónicos, Celeste comentó: “Esta tarde cambiaron los precios de los celulares, por ejemplo uno que costaba $7.000 ahora vale $10.000. Lamentablemente tuvimos que dejar de lado todas las ofertas y promociones”.

Desde otro negocio de electrodomésticos, si bien destacaron que las ofertas permanecían vigentes, manifestaron que momentáneamente tuvieron que sacar de circulación las clásicas revistas por el cambio de los precios.

De hecho, durante la mañana las páginas web de las casas de electrodomésticos borraron algunas promociones y en las tiendas físicas sacaron los precios de todos los productos.

Lo mismo hicieron algunos comercios del rubro de la construcción y venta de automóviles que (por la mañana) paralizaron sus ventas, según informaron medios de tirada nacional.

Rubros

En este escenario, el resto de los rubros se encontraban expectantes y listos para modificar los números de góndola.

El gerente de un supermercado de la ciudad, Marcelo Soto, expresó a este medio: “Todavía no recibimos actualización de precios, pero seguramente mañana (por hoy) será un día clave porque la mayoría de los proveedores estaban esperando el cierre del dólar pero sabemos que nos pasarán una nueva lista”. Del mismo modo, el propietario de un autoservicio expresó a un medio radial que la carne aumentará un 5% hoy.

Mientras que desde una farmacia, Pintos, indicó: “Estamos casi seguros de que mañana (por hoy) tendremos remarcaciones de los productos importados”.

Por otra parte, desde un negocio de indumentaria señalaron que en septiembre del 2018, cuando el dólar tuvo también una histórica escalada, “ese mismo día se actualizaron los precios de todas las prendas. Por suerte, todavía no cambiaron los precios pero estamos atentos, porque nada nos garantiza que se mantengan”.