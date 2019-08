Confianza en el FdT para reforzar en octubre

“Somos muy respetuosos del adversario político, sabemos que nosotros estamos en la provincia de Corrientes ante un adversario que concentra las jurisdicciones más importantes, pero así y todo saldremos a construir una victoria más contundente, aún que la del domingo pasado y por eso queremos conversar con todos sin excepción porque entendemos que Argentina es de todos y todas”, expresó ayer a Radio Dos el diputado nacional José “Pitin” Ruiz Aragón. El peronista logró posicionarse como el precandidato con más votos de las Paso en Corrientes, con la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La ventaja fue de unos 20 puntos frente a ECO+Juntos por el Cambio, de acuerdo con los datos del escrutinio provisorio.

Luego del envión que les generó al peronismo y sus aliados el amplio triunfo en la provincia, no pierden de vista la posibilidad de competir por la Gobernación en dos años. “Para nosotros es inevitable pensar en el 2021, desde hace muchos años tenemos muchas ansias de poder poner un gobierno que tenga prioridades diferentes en la Provincia. Creemos que hay muchísima gente que está excluida y que el Gobierno no las mira”, señaló. “Este resultado fue positivo, no sólo para el justicialista, sino para todos los partidos que conforman el Frente de Todos. Trabajamos muy bien y superamos nuestra performance del 2 de junio”, dijo, por su parte, el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, quien señaló que los resultados generan más responsabilidad.