Diálogo con Alberto: "Quedamos en mantener una línea directa entre los dos", dijo Macri

El candidato opositor Alberto Fernández aseguró que el presidente Mauricio Macri le envió un mensaje vía Whatsapp y que aún no fue respondido. "Me envió un WhatsApp, ahora le voy a contestar, no pude hacerlo antes porque estaba en la Facultad y después estaba manejando. Yo estoy encantado de hablar con el Presidente", dijo en un contacto con A24.

Si bien Fernández dijo que el jefe de Estado cuenta con su ayuda para terminar el mandato y que no quiere ser "duro y letal" en un momento difícil para el país, solicitó que Macri asuma el rol de Presidente y no el de candidato.

▶️ "El presidente me mandó un WhatsApp y ahora le voy a contestar"

▶️ "Lo único que le pido es que sea presidente y no sea candidato"@alferdez, luego del mensaje que le envió @mauriciomacri pic.twitter.com/2hKsiMci6F — A24.com (@A24COM) August 14, 2019

Fernández comparó las medidas económicas anunciadas por Macri con el rezo de los ateos que están cerca de la muerte: "No tienen convicción, pero rezan para ver si hay una vida más allá".

En un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, el Presidente anunció mejoras salariales, rebajas en el Impuesto a las Ganancias y subsidios para estudiantes. Además, le pidió perdón al electorado y aseguró haber entendido el mensaje de las urnas.