En Curuzú Cuatiá, Etchevehere instó a continuar apoyando el modelo productivo del Gobierno nacional

Desde ayer y hasta hoy, inclusive, se desarrolla en Curuzú Cuatiá el 8° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y organizado por la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa).

En la jornada inaugural del evento que se realiza en el predio de la Sociedad Rural local, bajo el lema “por una sanidad sustentable”, participaron el ministro de Agroindustria de Nación Luis Miguel Etchevehere, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Manuel García Olano, el presidente de la CRA Dardo Chiesa, el director de Senasa Ricardo Negri, el intendente José Irigoyen y el vice, Guillermo Morandini.

En este contexto, Etchevehere, entre otros conceptos, expresó que “no se juega un matiz, de acá hasta las elecciones de octubre se juega el día y la noche. No es exagerado decir que se juega la República, sabemos lo que quieren hacer con la Justicia y la Constitución nacional y mi mensaje es que no es menor la elección de octubre, porque el día después será tarde”.

A lo que agregó: “A nuestro entender, la manera de hacer es la de hoy, con una Argentina insertada en el mundo, ganándonos el respeto, para que sigan comerciando con nosotros y a no aflojar”.