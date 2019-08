La inflación acumulada del NEA trepó casi al 27% y se proyecta una nueva espiral

El último informe del Indec brindó una suerte de buena noticia, la inflación de julio en el NEA fue menor a la de junio. El acumulado anual, se posicionó en 26,8 por ciento. Pero la corrida cambiaria del pasado lunes, generará un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores y se proyecta una nueva espiral ascendente.

“El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en julio una variación de 2,2 por ciento con relación al mes anterior”, publicó el jueves el Indec, una noticia que quedó en abstracto luego del lunes negro tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

A nivel NEA, la variación fue de 1,9 por ciento. Esto es un número muy por debajo del 2,9 por ciento registrado en junio, y del 3,5 por ciento de abril. La tendencia marcaba una baja, la cual se verá, fuertemente afectada, tras el impacto en la canasta básica de los argentinos ante la abrupta devaluación de la moneda nacional, en una economía con tarifas e insumos dolarizados.

En julio el rubro salud fue el que mayor incremento registró en el Nordeste, con un 4,3 por ciento. En segundo lugar, se ubicó bienes y servicios varios, con un 3,1 por ciento; en tercero, restaurantes y hoteles, con 2,8 puntos. Y en cuarto, equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,7 por ciento. En esta baja, fue notable, la decisión de no aumentar tarifas de servicios. Este ítem registró únicamente un aumento de 1,1 puntos en el primer mes del segundo semestre.

El acumulado anual, en tanto, marcó un alza del 26,8 por ciento en la región. Educación fue el ítem con más incremento, el cual alcanzó un 39 por ciento. En segundo lugar, y consonancia con los cambios en cuadros tarifarios a principio de año, se ubicaron los servicios (luz, agua, alquiler, etc), con un aumento de 37,8 por ciento de diciembre a julio. El tercer lugar lo ocupa el rubro salud, con un 31,7 por ciento.

Por otra parte, el interanual no fue uno de los más elevados del último trimestre medido, ya que registró un incremento de 56,6 por ciento en la región. Durante el mes anterior, el interanual fue de 59 por ciento; y en abril, del 58,9 por ciento, de acuerdo con lo publicado por el Indec.

En términos interanuales, el rubro con más aumento fue el de salud, que trepó a 68,5 por ciento. Lo sigue el de servicios, con un 61,4 por ciento; en tercer lugar, se puede mencionar, comunicación, con 60,8 por ciento.

Se calcula que este año, cerrará con uno de los interanuales más elevados de los últimos cuatro años, y, posiblemente de las últimas décadas, por arriba del 50 por ciento, de acuerdo con proyecciones de consultoras privadas. Con el dólar oscilante entre los 57 y los 62 pesos, se prevé que a nivel nacional, en agosto la inflación rondaría los 4,5 o los 5 puntos.

En septiembre el incremento podría ser mayor. De acuerdo con consultoras privadas, podría posicionarse en 6 ó 7 puntos. No obstante, el Gobierno Nacional puso en marcha medidas para intentar contrarrestar esta espiral que replican en Corrientes (ver desde página 8). Una de ellas es bajar a 0 por ciento el IVA a una serie de productos de la canasta alimenticia. Otro, en congelar por 90 días los precios de los combustibles.