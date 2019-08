Agustín Orts Mayor, artista que expandió la técnica del grabado

Por Paulo Ferreyra

Especial para El Litoral/Colaboración

El ciclo de charlas “La obra del mes” es una invitación a explorar y profundizar en los significados de un conjunto de producciones escogidas de las colecciones del Museo Provincial de Bellas Artes. Se busca, a partir del diálogo y la participación, propiciar la diversidad de miradas. Este ciclo está a cargo del profesor José Alfredo Ramírez y de alumnos del Instituto Superior “Josefina Contte”, en el que cada mes se comenta una obra previamente seleccionada.

De Vera a Corrientes

La exposición de José Alfredo en esta oportunidad arrancó con la vida de Agustín Orts Mayor. “En adelante, don Agustín”, así lo llamábamos sus alumnos y así me refiero a él siempre, don Agustín”, aclara. “El artista comenzó a transitar su formación desde su ciudad natal, en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe. Nació en 1927 y falleció en el año 1985 en Corrientes Capital. Su deceso se dio al poco tiempo de haberse jubilado. En 1949 tiene su primera formación en una escuela que por ese entonces era muy reconocida en la Ciudad de Buenos Aires, de donde egresó con el título de Dibujante Comercial. Una especialidad que trabajaba en determinada área, no como dibujante artístico. Antes se hacían cursos a distancia, se llamaba Continental Schools, me acuerdo perfectamente”.

Dice y despierta una de los tantos momentos de sonrisa entre su auditorio de la sala Eloisa Torrent de Vidal en el Museo de Bellas Artes.

“En el año 1953 Don Agustín asiste al Instituto Superior de Bellas Artes que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. Estuvo con Pompeyo Audivert, uno de los máximos representantes del grabado. Hace pintura con Timoteo Navarro”, agrega. Así este artista fue ensanchando su formación artística.

Agustín Orts Mayor fue quien, entre otras obras, hizo los murales del perímetro del edificio del diario El Litoral.

El profesor Agustín

“Estuve investigando y encontré que don Agustín realizó más de 330 exposiciones individuales. Esto lo hizo en el poco tiempo que desarrolló su carrera artística. También le decíamos a él ‘Gallo padre’, por su postura. Tenía una panza prominente y ponía sus brazos en posición de jarra con sus manos libres atrás”, describe refiriéndose a parte de la intimidad que vivieron juntos como alumno y profesor.

José Alfredo fue estudiante y discípulo de don Agustín en el Instituto Josefina Contte. Siendo alumno confesó que no le gustaba la técnica del grabado, pero fue el artista quien le enseñó a apreciar este arte. “Siento por él orgullo y me embarga una emoción al recordarlo. El me enseñó a interiorizarme en los colores, en las formas, las composiciones, la textura, la forma rítmica, la planimetría, todo. El no era de Corrientes, pero amaba el paisaje correntino. Eso se ve patente en toda su obra. Creo que inconscientemente él me llevó por este camino, lo cual agradezco”, resaltó al tiempo que dejó ver su sentimiento de afecto blandido por los recuerdos. En su exposición Ramírez, además, mostró las herramientas que usaba don Agustín. Hoy están en sus manos, a medida que las exhibía iba mencionando los nombres y detalles de cómo se usa cada una de esas herramientas, de cómo hay que tomarlas o sujetar al trabajar la trabajar.



El grabado

Para realizar la técnica del grabado se trabaja la madera, don Agustín trabajaba con pino y cedro. “Uno va desbastando la madera. El grabado es el lenguaje de la multiejemplaridad.

Esto quiere decir que tengo que preparar la idea, elaborar el boceto, pasarlo a un soporte, que en el caso de la obra es una madera, por consiguiente la técnica recibe el nombre de xilografía. Uno va desbastando, quitando superficie para obtener un área de relieve sobre la cual se va a depositar la tinta; después de eso hay dos posibles mecanismos para obtener la imagen. Uno es utilizando una prensa o bien con una cuchara de madera y por frotación, se va trabajando y obteniendo la copia. Entonces, se hacen tantas copias como ganas uno tenga o cuanto aguante la matriz”.

Faro del arte

Agustín Orts Mayor se instala en Corrientes y comienza a generar varios grupos literarios y de otras artes. Era una persona sumamente generosa. Tenía un carácter difícil, hablaba poco. Durante más de 20 años ejerció el cargo de profesor de Grabado en el Instituto “Josefina Contte”. Fue director del Museo Provincial de Bellas Artes, donde se hallan varias obras suyas que son patrimonio del museo.

Anécdota

Cuando don Agustín se estaba por jubilar hubo un homenaje. “Habían vuelto los estudiantes de la Bienal de Arte en San Pablo, Brasil. El estaba próximo a retirarse. Sus alumnos, nosotros, no sabíamos cuándo iba a suceder eso, pero ya estaba próximo a irse.

Entre todos los alumnos que lo queríamos y lo admirábamos hicimos una fiesta en el salón de actos del Josefina Contte.

En un costado armamos un gran trono y lo sentamos a don Agustín. En un momento dado él se puso cabizbajo, agachó su cabeza, se había emocionado hasta las lágrimas”, ahí quien se quebró en el relato fue José Alfredo. Sus ojos brillaban vidriosos. “No puedo trasladar la sensación que tuvimos en ese momento. Lo único que hicimos fue bajar del escenario donde estábamos actuando para él y lo abrazamos.

Lamentablemente, poco tiempo después falleció. En vida nosotros le hicimos un homenaje y él supo que sus alumnos lo querían y respetaban”.