Rearte dijo que le da tranquilidad contar con un equipo “largo”

Comunicaciones de Mercedes cerró el viernes la primera semana de evaluaciones de la pretemporada, y hoy retomará las prácticas pensando en el primer compromiso oficial del equipo en el cuadrangular del torneo Interligas que se jugará en el Club de Regatas Corrientes.

El técnico del equipo aurinegro, Ariel Rearte, dijo que “se vienen nueve meses durísimos, así que ahora es tiempo de sentar las bases para no tener problemas en el futuro”.

“Para llegar a buen puerto -continuó el DT- confiamos mucho en la sabiduría y experiencia del profesor (Claudio) Alvarez, para lograr el mejor desarrollo físico, tanto de los jugadores más grandes como de los más chicos. Está en sus manos todo este primer proceso de trabajo”.

El “Tero” se mostró conforme con los primeros días de trabajo, principalmente por el buen estado físico que mostraron sus dirigidos. “La verdad es que todos los jugadores han llegado en buenas condiciones, así que en ese aspecto sólo resta la llegada de los extranjeros”, expresó.

Pero lo que más contento tiene a Rearte es la conformación del plantel. “Tendremos tres fichas U23, buenas, cuando el año pasado teníamos solamente una, por lo que vamos a contar con once jugadores para rotar, y eso genera tranquilidad, porque sabés que si pasa algo con alguno hay otros que están listos”.

“El año pasado las lesiones nos dolieron mucho en gran parte del año, porque nos quedábamos con una rotación muy corta y forzábamos mucho a otros jugadores. Creo que eso este año va a cambiar y nos da tranquilidad el saber que contamos con un equipo largo para afrontar los torneos que tenemos en esta temporada”, acotó.

El plantel ha tenido pocos cambios en relación a la temporada anterior. Sobre los nuevos, Rearte dijo que “la llegada de Luciano (Guerra) es una variante más en la media cancha, y que Mariano Fierro es un jugador que nos va a ayudar mucho en los tableros para corregir la solidez que no tuvimos en los rebotes el año pasado”.

“Queremos llegar al cuadrangular Interligas con la pretemporada finalizada y con la puesta a punto del equipo encaminada. Tenemos que ir fuertes al torneo, ser competitivos, tratar de alcanzar la posibilidad de jugar la final para posicionar a Comunicaciones a nivel sudamericano”, cerró Rearte.