Santo Tomé: un privado se haría cargo del servicio de transporte público de pasajeros

Un empresario se haría cargo próximamente del servicio de transporte público de pasajeros en Santo Tomé, sujeto a algunas revisiones que deberá hacer en la documentación respectiva el Ejecutivo municipal, y de esta manera se posibilitará reactivar un recurso importante para la movilidad de varios vecinos y estudiantes.

Concejales ya mantuvieron contacto con el representante de una empresa de Oberá, Misiones, que manifestó interés en prestar el sistema de transporte y resta que se avance con el análisis de algunos detalles.

Consultado al respecto, el concejal, Juan Marcos Marelli, explicó a El Litoral que “nos reunimos con el empresario de Oberá, quien nos presentó un contrato borrador que le enviamos al Contador del Ejecutivo para que lo revisen, la próxima semana tienen que pasarnos ya con los números más ajustados. Desde la empresa ofrecieron un canon, pero el contador nos pasará bien los montos que el Municipio puede pagar para subvencionar el transporte”, añadió.

En este sentido, aclaró que “queremos analizar bien, porque es un medio de transporte y el combustible está subiendo constantemente. Entendemos que el empresario no va a venir a perder plata, pero sí a hacer su inversión, y queremos que esto perdure, que no se corte nuevamente”, agregó.

A la vez que resaltó: “También el Ejecutivo tendrá que analizar toda la documentación y asegurarse que esté en regla, todo con los organismos nacionales”.

En tanto que señaló que “restan por definirse otros puntos que consideramos muy importantes como los horarios, el recorrido y las paradas”. En cuanto a los horarios, señaló que “queremos que funcione hasta las 22.30 que es el horario en que salen los alumnos de la escuela nocturna”.

Especificó que “el privado aportaría dos coches y tienen que establecerse las paradas, para que la gente se vaya acostumbrando. Si bien en algunas partes de la ciudad hay garitas, en otros sectores es necesario colocarlas, para habituar al usuario”.

Seguidamente aclaró que “también hay un pedido de vecinos al Concejo hace bastante tiempo para que el servicio de colectivo se extienda al paraje Atalaya, que ahora está todo asfaltado y antes era una dificultad el camino, en 10 minutos se llega ahí, y hay chicos que vienen al colegio al casco céntrico. Además desde Curtiembre, en la zona de chacra, también hay muchos estudiantes que requieren de este transporte, ya que no todos tienen motos o bicicletas”, detalló.

Por otro lado, explicó que “se firmaría un contrato por seis meses, para probar el servicio y si resulta, continuará y esperemos que esto se pueda dar, ya que es algo muy útil para la gente”.

Interrupción

Si bien hasta hace poco circularon colectivos en la ciudad, Marelli indicó a El Litoral que “hace casi un mes no están pasando, porque ya son vehículos que tienen 10 años y no están en condiciones de salir a la calle.

De cara a la posible explotación del servicio por parte de un privado, expresó que “el Municipio cuenta con los choferes que, por ahora no pueden salir a trabajar por el inconveniente con los coches; ellos ya perciben un sueldo por parte de la Comuna y, en caso de que haya un porcentaje adicional que abonar, se hará cargo la empresa”.