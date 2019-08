Como no pudieron robar nada le incendiaron la casa

Una precaria vivienda del barrio Virgen de los Dolores quedó destruida por un incendio y se investiga si fue ocasionado por sujetos que no pudieron entrar a la casa para robar.

De acuerdo a las averiguaciones, el siniestro ígneo ocurrió ayer en horas de la mañana en un domicilio ubicado en ese barrio en el que vive sola una mujer identificada como María de los Milagros Ávalos y sus dos hijos de 1 y 5 años.

Como todos los días, Ávalos salió a la mañana a trabajar, pero pocas horas después vecinos alertaron que su casa fue incendiada y al llegar notó que el fuego consumió la precaria vivienda y se quedó sin nada. Poco después llegó al lugar personal de bomberos voluntarios con un autobomba y tras arduo trabajo lograron controlar el siniestro.

La propietaria narró luego que “un amigo estaba cuidando mi casa cuando dos conocidos delincuentes del barrio lo amenazaron para que abriera la puerta, porque querían entrar a robar, sino le iban a prender fuego la casa. Como no los dejó entrar, me incendiaron la casa”, relató. Apuntó contra dos sujetos, conocidos en la zona a quienes identificó como “Víctor y Ale”, como los supuestos autores materiales del hecho, “ante la negativa de poder ingresar al lugar, habrían decidido prenderle fuego a la vivienda”, dijo a Radio Sudamericana.

Ante esta situación, Ávalos pide ayuda. Lo más urgente es ropa abrigada y calzados para ella y sus nenas de 1 y 5 años de edad. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 379 4 842453.